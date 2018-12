Anksti temstant, daugeliui zujant po miestą prieš šventes ir pamirštant atsargumą, namai tampa lengvu vagių taikiniu. Tačiau priešingai nei filme, šiais laikais ilgapirščiai nėra lengvai pergudraujami ar kvaili – dažniausiai jie ateina pasiruošę, vagystės tikslą numato iš anksto, o pajutę bent menkiausią pavojų nėra linkę rizikuoti. Todėl besiruošiant Kalėdoms Lietuvos policija atkreipia dėmesį į tai, kaip tamsiu paros metu yra linkę elgtis ilgapirščiai, o bendrovės „Bitė Lietuva“ ekspertai pataria, kaip gyventojai gali pergudrauti vagis.

„Tamsus paros metas nebūtinai reiškia, kad tai – ženklas bijoti ir laukti nusikaltėlių. Statistika rodo, nusikaltimai, užfiksuoti rudenį ar žiemą ženkliai nelenkia įvykdytų pavasarį ar vasarą. Kita vertus, plėšimai, vagystės ar įsilaužimai tamsiu paros metu gali būti pavojingesni: tamsoje labai sunku gerai įžiūrėti piktadarių veidus, o pastariesiems lengva pabėgti arba pasislėpti. Todėl artėjant didžiosioms žiemos šventėms patariame gyventojams galvoti ne vien apie dovanas ir artėjančias pramogas su šeima, bet ir laiku pasirūpinti savo bei savo artimųjų saugumu“, – įspėja Policijos departamento Komunikacijos skyriaus vedėjas Ramūnas Matonis.

Anot R. Matonio, nors policijos darbuotojai nuolat rūpinasi, kad gyventi šalyje būtų kuo saugiau, kiekvienas tiek miesto, tiek kaimo gyventojas turėtų taip pat rūpintis savo užgyventu turtu.

Šviesa – vienas didžiausių vagių priešų

„Natūralu, kad ilgapirščiai, pasirinkę veikti tamsiu paros metu, labiausiai nenorėtų patekti į ryškiai apšviestas vietas. Todėl automatiškai įsijungiančios į judesį reaguojančios lempos ar prožektoriai gali atbaidyti potencialius nusikaltėlius. Lygiai taip pat ir su šviesa pačiose gyvenamosiose patalpose – ten, kur įjungtos lempos, vagims brautis norėsis mažiausiai, todėl jei išeinama vakarui iš namų, kartais verta palikti įjungtas kad ir mažiausias šviesas. Kita vertus, artėja Kalėdos, tad apsisaugojimas nuo ilgapirščių šviesa gali būti suderintas ir su šventinėmis dekoracijomis, pavyzdžiui, šviečiančiomis girliandomis, pakabinamos ant langų ar balkonų, ar terasų turėklų“, – teigia Policijos departamento atstovas.

Puikus pagalbininkas – senas išmanusis telefonas

Kaip teigia „Bitė Lietuva“ ekspertas Gintaras Gruodis, padėti apsaugoti savo namus gali netgi nebenaudojamas išmanusis telefonas, tereikia jį tinkamai paruošti.

„Visada klientams ir bičiuliams patariu neskubėti išmesti senų išmaniųjų telefonų, nes niekada nežinai, kur ir kaip jie dar gali praversti. Išmani namų apsauga – vienas tokių pavyzdžių. Tam, kad įsirengtumėte namie nieko nekainuojančią improvizuotą kamerą jums tereikia tiek senojo, tiek dabartinio išmaniųjų telefonų ir vienos programėlės. Atsisiuntus „Alfred Home Security Camera“ („iOS“, „Android“) ir įsirašius ją abiejuose telefonuose, senesnį išmanųjį tereikės pasidėti norimoje vietoje ir galėsite per naująjį išmanųjį stebėti savo namus. Tai pravartu ne tik „laukiant“ netikėtų svečių, bet ir auginant pašėlusį augintinį ar norint pamatyti, ką veikia namie trumpam palikti vaikai. Kita vertus, šio metodo nepavyks naudoti kaip ilgalaikės stebėjimo kameros, tačiau kaip trumpalaikis ar laikinas sprendimas tai tikrai suveikia“, – sako G. Gruodis.

Pravartu susitvarkyti aplinką

„Kartais gyventojai, nenorėdami užkrauti savo namų nereikalingais daiktais, nusprendžia perkelti juos į balkonus ar savo kiemus. To nerekomenduojame daryti arba prieš darant gerai pagalvoti apie daiktus, kurie atsiduria balkone ar kieme. Visada patariame nepamiršti, kad visi tokie daiktai gali tapti lengva pagunda ilgapirščiams patekti į jūsų gyvenamąsias patalpas. Pasiėmę, pavyzdžiui, seną, nebenaudojamą dviratį įsilaužėliai gali be savo įrankių paprasčiausiai išdaužti langą arba paėmę kitus daiktus taip pat juos panaudoti norėdami įsilaužti į namus. Todėl pasirūpinti savo aplinka verta ne vien dėl estetinių priežasčių, bet ir saugumo“, – sako R. Matonis.

Išmanūs saugumo sprendimai

Pasak G. Gruodžio, šiandien saugumo sistemos yra lengvai susiejamos su išmaniaisiais telefonais, o kai kurioms jų netgi nereikia elektros šaltinio, tad jos gali saugoti turtą net tose vietose, kur nėra elektros.

„Tenka pastebėti, kad žmonės dažnai kreipiasi dėl išmanių saugumo sprendimų tada, kai nukenčia nuo vagių ar patiria kitokių nuostolių. Bet šiandien saugumo sistemos ne tik lengvai įsidiegiamos, bet ir lengvai naudojamos: pavyzdžiui, išmanioji saugumo paslauga AJAX leidžia visus detektorius – dūmų, vandens nuotėkio, stiklo dužimo ir kt. – susieti su savo išmaniuoju telefonu. Kitas šių laikų saugumo technologijų išmanumą liudijantis pavyzdys – „Arlo“ kameros variantas „Arlo Go“, kuriam nereikia elektros šaltinio, vieną kartą pakrauta ši kamera gali veikti tris mėnesius. Tokia kamera pravarti tiems žmonėms, kurie rudenį ar žiemą užsiima statybomis ir bijo, kad neapšviestose ar kitaip neapsaugotose statybų teritorijose ilgapirščiai gali susigundyti lengvu grobiu. Tuo metu kamera vagis dažnai priverčia apsigalvoti“, – sako G. Gruodis.

Netikėti ženklai-išdavikai

Kartais ilgapirščius gali sudominti paprasčiausi dalykai, kuriems neteikiame didelės reikšmės, tačiau kurie gali lemti nemalonų vagių apsilankymą jūsų namuose.

„Visada gyventojams patariame atkreipti dėmesį į lengvai pamirštamas detales, kurios retai praslysta pro ilgapirščių, planuojančių nusikaltimą, akis. Vienas dažniausių pavyzdžių – pašto dėžutės. Kartais žmonės pamiršta jas patikrinti, tuomet jose prisikaupia skrajučių, kitos korespondencijos ir vagys mato, kad pašto dėžutė netikrinama. Kelias dienas prasukę ratus pro pašto dėžutes ir įsidėmėję, kad niekas jų neatidaro, vagys gali nusitaikyti būtent į jūsų būstą. Tad reikėtų ne tik reguliariai pasitikrinti pašto dėžutę – ar paprašyti, kad ją patikrintų kaimynai – bet ir per daug nesidžiaugti apie išvyką ar nebuvimą namie socialiniuose tinkluose. Be to, nepatartina statyti prie langų itin brangių ar akį traukiančių daiktų“, – sako R. Matonis.

Paprasti patarimai, kurie padės užtikrinti, kad Kalėdos neprimins kriminalinių filmų

Neįsileiskite nepažįstamų žmonių į butą. Nepasitikėkite vien asmens prisistatymu, specialaus pažymėjimo rodymu, neatidarykite durų įvairiems „specialistams“. Klauskite apie atvykimo tikslą.

Pasidomėkite, kokios yra durų apsaugos naujovės (įvairios spynos ir pan.), kad maksimaliai apsaugotumėte savo namus. Tinkamai sutvirtinkite buto duris, įdėkite patikimas spynas, įtaisykite akutę, durų sklendę.

Užrakinkite duris visais užraktais, netgi keletui minučių, kai išnešate šiukšles ar išeinate į parduotuvę. Nepalikite raktų pašto dėžutėse, po kilimėliu ar kitose „slaptose“ vietose.

Kuriame aukšte begyventumėte, išvažiuodami iš namų sandariai uždarykite langus, balkono duris.

Pametę raktus, būtinai pakeiskite spyną.

Labai naudingas telefoninis laiptinės užraktas. Jeigu tokio jūsų name nėra, pasitarkite su kaimynais ir įsirenkite. Tokiu būdu galėsite neįsileisti nepažįstamųjų.

Susitarkite su patikimais kaimynais, kad kai jūsų nėra, pasaugotų namus, išimtų spaudą iš pašto dėžutės. Už tai būkite pasiruošę pasaugoti jų namus, kai jie bus išėję ar išvykę.

Įsirenkite bute ar gyvenamajame name apsauginę signalizaciją arba išmaniąją apsaugos sistemą, tokiu būdu jūsų namai bus saugomi 24 valandas per parą.

Jei gyvenate žemutiniuose aukštuose, įsistiklinkite balkonus. Gerai apšvieskite kiemą ir automobilių stovėjimo aikštelę.

Apsidrauskite namų turtą draudimo bendrovėje. Saugodami savo turtą, kreipkitės į artimiausią policijos komisariatą ar policijos nuovadą dėl daiktų žymėjimo, kas palengvintų nustatyti rasto daikto priklausomybę ir grąžinti jį teisėtam savininkui.

Jei sugrįžę namo pastebėjote, kad bute jau lankėsi vagys (atvertos durys, išdaužtas langas ir t.t.), neikite į butą, nes nusikaltėliai dar gali būti neišėję. Nieko nelieskite rankomis, nepalikite bereikalingų savo pėdsakų. Užeikite pas kaimynus ir iškvieskite policiją.

Jeigu jus apvogė ar apgavo nedelsiant kreipkitės į policiją. Skubiai pranešus ir tiksliai apibūdinus įtariamus asmenis bei jų automobilius, bus galima greičiau sulaikyti nusikaltėlius ir apsaugoti nuo nelaimių kitus žmones.