Neoficialiomis DELFI žiniomis, tai – interneto žvaigždė, merginų viliojimo metu kursus vyrams rengęs Airinas Arutiunianas.

Vilniaus policija įtariamąjį identifikuoja kaip 1989 metais gimusį A. A.

Policijos atstovas BNS sakė, kad negali paneigti žiniasklaidos pranešimų, jog sulaikytasis – „alfa vyru“ save vadinantis A. Arutiunianas, prisistatinėdavęs fotografu Dovydu.

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų tyrimo valdyboje atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl išžaginimo, kurio metu nustatyta, kad prisistatantis fotografu Dovydu asmuo internete ieško merginų, norinčių tapti fotomodeliais.

Pažadėjęs tarptautinę modelio karjerą, jis sutaria dėl fotosesijos, atsiveda merginą į butą Vilniuje, fotografuoja, o vėliau, galbūt apsvaiginęs nenustatytais preparatais ir pasinaudodamas bejėgiška būkle, lytiškai santykiauja prieš nukentėjusiosios valią.

Bute atlikus kratą aptikta paslėptų vaizdo kamerų. Fotosesijų nuotraukos ir paslėptomis kameromis padaryti vaizdo įrašai galbūt buvo naudojami nusikalstamiems tikslams.

Minėtasis „fotografas“ nustatytas ir sulaikytas.

Turima duomenų, kad panašiomis aplinkybėmis nukentėjusių merginų gali būti daugiau, nei šiuo metu žinoma policijai.

Jei nukentėjote panašiomis aplinkybėmis bet nesikreipėte į policiją, ar jei žinote tokių nukentėjusių moterų bei merginų, prašome kreiptis bendruoju pagalbos telefonu 112 arba skambinti į Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Operatyvaus valdymo skyrių tel. (8 5) 271 6007.





Paimti vaizdo įrašai

Sulaukusi didelio žiniasklaidos dėmesio, Vilniaus policija trečiadienį, 15 val. surengė spaudos konferenciją. Joje daugiau informacijos atskleidė Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Saulius Gagas.

Jos metu S. Gagas pasakė, kad tyrimas dėl išžaginimo pradėtas liepos 4 d. Įtariamasis nustaytas po šešių dienų – liepos 10 d.

Dar po dviejų dienų, liepos 12 d., įtariamajam buvo paskirta griežčiausia kardomoji priemonė – suėmimas. Įtariamasis už grotų bus iki rugpjūčio 12 d., vėliau bus sprendžiama dėl tolimesnių veiksmų.

Pasak sostinės policijos viršininko, įtariamasis yra jau teistas 2017-aisiais, pagal 209 Baudžiamojo kodekso straipsnį – Nusikalstamas bankrotas. Anot S. Gago, jam buvo paskirta bauda.

Policijos komisariato viršininkas atskleidė, kad kratos A. Arutiuniano bute buvo rasta ne tik slaptų kamerų, bet ir vaizdo medžiagos. S. Gagas užsiminė, kad, sprendžiant iš konfiskuotos medžiagos, galima spėti, jog galėjo būti daugiau merginų, kurios pakliuvo į iškrypelio spąstus.

Paklaustas, ar prieš merginas galėjo būti naudojamas smurtas, S. Gagas žurnalistams sakė, kad taip gali būti.

„Smurtas – sunku pasakyti. Kadangi nežinome visų asmenų, kurie nukentėjo, kadangi kiekvienas atvejis yra individualus. Įtariama, kad galėjo būti“, – sakė S. Gagas.

Mokė įsitempti moteris į lovą

DELFI pavyko išsiaiškinti, kad pranešime aprašomas fotografu apsimetinėjęs žmogus yra „alfa vyras“ A. Arutiunianas. Jis internete rengė specialius kursus vyrams, kurių metu mokė, kaip vilioti moteris ir su jomis permiegoti.

Dėl šių vaizdo klipų A. Arutiunianas greitai išgarsėjo.

Tačiau 2015-aisiais vyras paskelbė nutraukiantis veiklą, mat esą sulaukė pasiūlymo iš didelės užsienio kompanijos. Iki 2015-ųjų jis tikino „kabinti“ merginas išmokęs daugiau nei 100 vyrų.

„Daugiau knygų neberašysiu ir jokių vaizdelių, kaip vilioti moteris, nebefilmuosiu, tik parduosiu tai, kas jau yra paruošta“, – tuomet žurnalistams A. Arutiunianas.

Airinas Arutiunianas ir advokatas Modestas Sriubas DELFI / Kiril Čachovskij

Jau yra turėjęs nemalonumų

Tai – ne pirmas kartas, kada A. Arutiunianas pakliūna teisėsaugos akiratin. 2014-aisiais jis dalyvavo teismo procese, kuriame buvo kaltinamas intymių vaizdo įrašų iš privataus pasimatymo paviešinimu.

Vilniaus miesto apylinkės teismui pradėjus nagrinėti bylą, paaiškėjo, kad A. Arutiuniano draugas slaptai filmavo pirmąjį „alfa patino“ ir vilnietės pasimatymą. Negana to, po to „Youtube“ paviešintame vaizdo įraše atrodė, kad pora neva mylisi, nors to iš tikrųjų nebuvo.

Internete paviešintame vaizdo įraše buvo matyti, kaip mergina su „donžuanu“ grįžta į jo namus ir ten iškart puola jam į glėbį. Nors vaizdo įraše nesimatė merginos veido, buvo galima susidaryti įspūdį, kad tai – ta pati mergina, kuri ankščiau buvo filmuojama.

Tai labai įskaudino į A. Arutiuniano pinkles pakliuvusią merginą. Ji pateikė ieškinį dėl neturtinės žalos atlyginimo. Žalą mergina buvo įvertinusi 30 tūkst. eurų.