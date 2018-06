Visi sužeistieji medikams suteikus pagalbą buvo išleisti į namus. Tarp sužeistųjų – dvi nepilnametės merginos. Policija praneša, kad 39 metų vyrui nustatyta dešinės plaštakos penkto piršto žaizda, 38 metų moteriai nustatyta dešinio peties, dešinio klubo sumušimai, dešinės ausies akustinė trauma. 27 metų vyrui nustatytos abiejų blauzdų ir kairės šlaunies daugybinės žaizdos. Nukentėjusi šešiolikmetė, nustačius abiejų dilbių, plaštakų, blauzdų, kaklo paviršinius nubrozdinimus su svetimkūniais, buvo nuvežta į Vaikų ligoninę Santariškėse, vėliau išleista gydytis į namus. 17-metė keleivė, nustačius abiejų dilbių, blauzdų, pėdų, kaklo paviršinius nubrozdinimus su svetimkūniais. 42 metų moteriai nustatyti abiejų čiurnų paviršiniai sužalojimai, ji taip pat gydosi ambulatoriškai. Vilniaus apskrities policijos atstovas Paulius Radvilavičius BNS sakė, kad įvykio medžiaga yra Kelių policijos valdybos Nusikalstamų veikų eismo saugumui skyriuje, ikiteisminis tyrimas kol kas nepradėtas. Jeigu bus nustatyta, kad keleivių sužalojimai nėra sunkūs, ikiteisminis tyrimas gali būti nepradėtas. Kaip skelbė BNS, žmonės nukentėjo pirmadienį Vilniuje, J. Basanavičiaus ir Algirdo gatvių sankirtoje, sprogus 12 maršruto troleibuso padangai. Tiek Vilniaus meras liberalas Remigijus Šimašius, tiek už transportą atsakingas vicemeras, mero partijos kolega Linas Kvedaravičius dėl incidento komentarų neteikia ir nurodo kreiptis į savivaldybės įmones, atsakingas už viešąjį transportą. „Pagal pirminius duomenis, tai yra vidinės galinės padangos sprogimas. Iš karto po įvykio troleibusas nebetęsė maršruto ir yra pristatytas į troleibusų parką, kur rytoj nuo pat ryto vyks techninė ekspertizė. Ir tik po jos bus galima nurodyti tikslesnę priežastį, kodėl įvyko sprogimas“, - BNS sakė savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ atstovė Miglė Bielinytė.











