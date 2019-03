Vilniuje gyvenantį ir anksčiau teistą Jaroslavą Malinovskį prašoma nuteisti realia laisvės atėmimo bausme vieniems metams. Kartu su juo teisiamam moksleiviui Ainorui Lukašavičiui prokuroras prašo metams ir keturiems mėnesiams apriboti laisvę, įpareigoti jį naktimis būti namuose, dalyvauti smurtinį elgesį keičiančioje programoje. Tuo metu kaltinamieji ir jų advokatai prašo teismo objektyvaus sprendimo ir atsižvelgti, kad užsieniečio elgesys anksčiau buvo provokuojantis ir įžeidžiantis Lietuvos gyventojus. Abu jaunuoliai teisiami dėl pernai liepos 19 dieną sostinės Antakalnio rajone, P. Vileišio stotelėje, įvykusio įvykio. Anot Vilniuje gyvenančio ekvadoriečio Fabiano Sanchezo (Fabijano Sančeso), užpuolikai jį mušdami šaukė „Lietuva – lietuviams“. Tokius pat šūkius įtariamieji skandavo teisme, kai buvo vedami sankcionuoti suėmimą. „Veiksmai buvo nukreipti prieš kitokią žmonių grupę, jeigu ir nežinojo apie asmens rasę, šis smurtas buvo dėl asmens kitų pažiūrų ir įsitikinimų, ir tas nesutikimas buvo išreikštas brutaliai“, – per posėdį teisme sakė prokuroras Valdemaras Baranauskas. Susiję straipsniai: Mitinge Lukiškių aikštėje organizatoriai kaltino policiją neveiklumu Užsienietis, išdrįsęs paragauti lietuviško maisto: valgote keistai Teismo posėdyje dalyvavęs nukentėjusysis F. Sanchezas teigė, kad jam bylos procesas buvo nemalonus, policijos veiksmai nebuvo tinkami, pareigūnai į įvykį sureagavo tik tuomet, kai naujienos apie incidentą ėmė sklisti socialiniuose tinkluose ir portaluose. „Kad ir kaip bebūtų, džiaugiuosi, kad jie sulaikė įtariamuosius. Aš noriu padėkoti visiems žmonėms, kurie palaikė mane nuo pat pradžių. Aš manau, kad buvau užpultas dėl etninės kilmės ir įsitikinimų. Aš manau, kad Lietuva priklauso visiems, man – taip pat. Aš prašau teisėjo į šį nusikaltimą žiūrėti kaip į neapykantos nusikaltimą, padaryti taip, kad šioje visuomenėje nebūtų vietos neapykantai“, – kreipdamasis į teisėją Jeugenijušą Jaglinskį sakė nukentėjusysis. Ekvadorietis byloje yra pateikęs 4 tūkst. eurų ieškinį. „Būdamas emigrantas aš jaučiuosi čia priimtas, Lietuvoje gyvenu jau penkerius metus ir jaučiuosi kaip namuose“, – teigė jis. Tuo metu kaltinamojo J. Malinovskio gynėjas Girdutis Vainius sakė, kad jo ginamasis apgailestavo sudavęs užsieniečiui. Advokatas mano, kad jo kliento veiksmai turėtų būti kvalifikuojami ne kaip viešosios tvarkos pažeidimas, nors jis dėl to ir pripažino kaltę, o kaip fizinio skausmo sukėlimas. Tai tebuvo asmeninio pobūdžio atsakas. G. Vainius atkreipė dėmesį, kad nukentėjusysis per sankcionuotas Kovo 11-osios eitynes Nepriklausomybei pažymėti skandavo įžeidžiančius žodžius, dalyvius vadino kvailiais, debilais, laikė plakatą „Lietuva gėjams“. „Atkreipkite dėmesį, kaip kita pusė visai netoleruoja kitų, rodo labai aiškią netoleranciją, netolerencija buvo labai akivaizdi“, – sakė advokatas apie ekvadoriečio elgesį per Kovo 11-osios eitynes. Anot jo, užsienietis savo elgesiu per eitynes paniekino Lietuvos piliečių patriotinius jausmus, parodė nepagarbą kovojusiesiems už nepriklausomybę, tyčia laikė Lietuvą paniekinančius plakatus. G. Vainiaus manymu, lietuviai turi aiškų supratimą apie šeimos tradicijas, o užsienietis laikė plakatą su užrašu „Lietuva gėjams“. Jis taip pat atkreipė dėmesį, kad su laikinu leidimu šalyje gyvenantis F. Sanchezas internete niekinančiai ir ciniškai pasisakė apie Lietuvos moteris. „Manau, kad nukentėjusiojo veiksmai neabejotinai buvo provokacinio pobūdžio, tai paskatino mano ginamąjį nusikalsti. Negalima pateisinti pasidavimo provokacijai, bet reikia atsižvelgti į tai skiriant bausmę. Šis teismo procesas – pamoka, jis gailisi dėl tokio poelgio, kad sudavė nukentėjusiam“, – sakė advokatas. G. Vainiaus teigimu, užsieniečiui negali būti suteikta teisė niekinti patriotinius gyventojų jausmus, kai tiek metų Lietuva buvo okupuota, žmonės patyrė represijas. Kito kaltinamojo E. Lukašavičiaus gynėjas Romaldas Brilius kvietė abi puses dialogo: „Kultūringai gyventi tiek svečiams, tiek saviems“. Jis ragino užsienietį domėtis šalies moralės normomis ir tada „viskas bus gerai“. Teismui suteikus paskutinio žodžio teisę J. Malinovskis sakė, kad pastarieji metai jam buvo sunkūs. „Aš paprastas žmogus, paprastą, bet sąžiningą darbą dirbu, aš klaidų padariau praeityje. Man 26 metai, šeimos kūrimas mano galvoje. Karšto charakterio buvau, nereikėjo pasiduoti provokacijoms, bet visi turi teisę į savo nuomonę. F. Sanchezas yra tyčinis provokatorius, jis pradėjo mus tyčia provokuoti per eitynes“, – sakė kaltinamasis. Jis pripažino skėlęs antausį užsieniečiui, tačiau stebėjosi, kodėl beveik mėnesį dėl „naglam žmogui“ trenkto antausio turėjo praleisti Lukiškėse suimtas. Abu kaltinamieji tyrimo metu 20 parų buvo suimti. „Kvaila klaida, kurios buvo galima išvengti, poelgis buvo neteisingas, prašau objektyvumo ir supratingumo, labai atsiprašau“, – teisėjui sakė J. Malinovskis. E. Lukašavičius teisme tvirtino esąs Lietuvos patriotas. „Nei nacistinių, nei fašistinių simbolių eitynėse nėra, yra Vytis, trispalvė ir Gedimino stulpai, kas yra teisme“, – stovėdamas priešais teisėją ir rodydamas į teismo salėje esančius valstybingumo simbolius sakė kaltinamasis. Pasak vaikino, eitynės filmuojamos policijos, o nukentėjusysis šioje byloje yra provokatorius. E. Lukašavičius pagyrė policiją, kad pareigūnai per eitynes ekvadorietį patraukia į šoną. „Noriu, kad objektyviai išnagrinėtumėte bylą ir išteisintumėte“, – sakė jaunuolis. Teismas nuosprendį skelbs balandžio 9 dieną.

