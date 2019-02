„Panašu, kad eismo sąlygos pakankamai sudėtingos“, – BNS sakė Vilniaus apskrities policijos atstovė Julija Samorokovskaja. Pasak jos, nuo 16 valandos užregistruota daugiau kaip penkiolika eismo įvykių, dviejuose iš jų nukentėjo žmonės. Apie 17 val. perėjoje Pelesos gatvėje vyras partrenkė šešiolikmetę. Ji smarkiai nenukentėjo, greitoji jai diagnozavo kojos traumą. Panašiu metu Šventaragio gatvėje perėjoje automobilis partrenkė 66 metų moterį. Jai įtariami abiejų kojų lūžiai, moteris išgabenta į ligoninę. Pasak policijos atstovės, situacija gatvėse ir apie 18 valandą buvo sudėtinga – registruoti vis nauji eismo įvykiai.

