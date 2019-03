Ketvirtadienį apklausti šeši liudytojai, į kitą posėdį bus kviečiami ekspertai, BNS informavo bylą nagrinėjančio Kauno apylinkės teismo atstovė Vaida Bytautė. Artimiausias posėdis neviešai nagrinėjamoje byloje numatytas kovo 27 dieną. Apklausus ekspertus, byloje planuojama pačios kaltinamosios apklausa. Ikiteisminis tyrimas dėl smurto prieš mažametį pradėtas pernai spalį, iš darželio gavus pranešimą apie sumuštą vaiką. Prokuratūra yra skelbusi, kad vaiko motina kaltinama nežymiu vaiko sveikatos sutrikdymu, piktnaudžiavimu tėvų teisėmis ir pareigomis. Ji savo kaltę kategoriškai neigia. Ikiteisminis tyrimas dėl smurto buvo atliekamas ir moters sugyventinio atžvilgiu, tačiau vėliau nutrauktas. DELFI primena, kad pirminiuose parodymuose moteris prisipažino vaikui sukėlusi fizinį skausmą, tačiau vėliau visus kaltinimus puolė neigti. Susiję straipsniai: Rezonansinėje byloje – beprecedentis įvykis: septynių vaikų mama paruošė netikėtą reikalavimą Smurto prieš vaiką byloje mažamečio atstovai pateikė ieškinį dėl neturtinės žalos Tyrimo metu buvo atlikta ir psichiatrinė ekspertizė, kuri truko beveik metus. Būtent dėl šios priežasties vaikas taip ilgai nebuvo grąžintas į namus. Motinai buvo atliktas ir tyrimas melo detektoriumi, kuris parodė, kad moteris, duodama parodymus, meluoja. Prokurorės Auksės Lipkevičienės teigimu, prokuratūra, siekdama surinkti pakankamai duomenų asmens kaltei pagrįsti, ėmėsi visų įmanomų būdų ir priemonių, ir šioje byloje – kaip retai būna – buvo kreiptasi dėl poligrafo tyrimo, idant būtų nustatytos ikiteisminio tyrimo kryptys ir patikrinti ikiteisminio tyrimo metu surinkti duomenys. „Taip pat buvo atlikta teismo psichologų, psichiatrų ekspertizė nukentėjusiam mažamečiui. Negaliu slėpti tos informacijos, kad poligrafo duomenys nepalankūs poniai E. Geležiūnienei“, – teigia prokurorė. Kaltinamoji tvirtino, jog nebuvo sudavusi vaikui. „Nieko nebuvo, todėl tie kaltinimai iš tikrųjų labai keisti, kadangi bandoma teigti, kad vaiku neva nebuvo rūpinamasi ir panašiai“, – teigia ji. Moteris yra pagimdžiusi septyis vaikus, tačiau ne visus juos augina pati.

