Slengiuose žuvusios keturiolikmečio gedinti bendruomenė neslepia pykčio: vaiką pražudė valdininkų abejingumas

Antradienio rytą vienoje pavojingų sankryžų žuvo keturiolikos metų berniukas. Tėvai vaiką išleido į mokyklą paspirtuku, nes buvo paskelbta „Diena be automobilio“. Bandęs kirsti pagrindinį kelią, kad patektų į pėsčiųjų ir dviračių taką, berniukas susidūrė su visureigiu. Smūgis buvo mirtinas.

Slengių bendruomenės gyventoja sako, kad ši tragedija atskleidžia valdininkų nenorą matyti, kad pavojingos sankryžos yra ne tik prie mokyklų, mat gyvenvietėje tik vienoje kelio pusėje padarytas pėsčiųjų ir dviračių takas. Paauglys buvo priverstas kirti kelią, mat kitaip į dviračių taką nebūtų patekęs. Pėsčiųjų perėjos tragedijos vietoje žmonės prašė ne vienerius metus, tačiau, pasak slengiškių, liko nieko nepešę.

Pavojingų vietų, anot šalia gyvenančių žmonių – ne viena ir ne dvi.

„Dėl kelių saugumo mums ir mūsų vaikams mes kovojame ne pirma diena. Kaip berniuko tėvai prašė pėsčiųjų perėjos taip ir mes prašėme atitvarų, kad šaligatviais nesivažinėtų keturračiai, kad dviratininkai (taip pat ir paspirtukai) sustotų ir nuliptų prieš kertant gatvę, – atvirauja viena paauglio gedinčių bendruomenės narių. – Kelininkams yra visiškai nusispjauti, jie tik permetė atsakomybę policijai, kas yra visiškas absurdas“.

Vieną tokių raštų, kad žmonių akimis pavojinga vieta specialistų požiūriu, pavojaus nekelia, pasirašė dabartinis VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos Transporto infrastruktūros planavimo ir inovacijų departamento direktorius Aivaras Vilkelis.

Po tragedijos, anot Kelių direkcijos atstovų, sankryžos vis tiek negali įvardyti, kaip itin pavojingos, mat, jų duomenimis, per ketverius metus šioje vietoje registruotas tik vienas eismo įvykis, kai buvo sužaloti ar žuvo žmonės. Be to, anot A. Vilkelio, iš Slengių bendruomenės prašymo dėl pėsčiųjų perėjos įrengimo, būtent eismo įvykio vietoje (valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2216 Slengiai-Baukštininkai maždaug 0,4 km ties Smeltaitės ir Bertuliškės gatvių sankryža), per pastaruosius trejus metus nėra gavusi.

„Priešingai – buvom gavę gyventojų prašymų (kreipėsi bendrija „Trušeliai“), panaikinti greičio mažinimo kalnelius ruože nuo 0,22 iki 2,69 km, bet VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija tai padaryti atsisakė dėl eismo saugos užtikrinimo. Ruože ties nelaimės vieta yra įrengti iškilūs greičio mažinimo kalneliai (nuo eismo įvykio vietos apie 130 m), palei kelią yra nutiestas pėsčiųjų ir dviračių takas. Pėsčiųjų perėja įrengta prie mokyklos, kur didžiausia pėsčiųjų koncentracija.

Eismo įvykio vieta, ties Smeltaitės ir Bertuliškės gatvių sankryža VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos nuomone, neišsiskiria pėsčiųjų koncentracija, matomumo sąlygos užtikrintos, važiavimo greitis kontroliuojamas greičio mažinimo kalneliais. Minėtame kelio ruože Slengiuose per paskutinius ketverius metus įskaitinių eismo įvykių nebuvo užfiksuota“, – paaiškino, kodėl žmonių įvardijamojoje pavojingoje vietoje vis dar nėra pėsčiųjų perėjos.

VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija nurodo, kad kiekvienu atveju, gavusi gyventojų kreipimąsi, nagrinėja situaciją nurodytoje vietoje (ruože), vertina infrastruktūros išvystymo lygį, eismo saugos situaciją, kelio geometrinius parametrus, aplinkinių teritorijų išsivystymą ir traukos centrus, eismo saugos priemonių įrengimo galimybes, pagal galiojančius eismo saugos reikalavimus (pagal Inžinerinių eismo saugos priemonių projektavimo ir naudojimo rekomendacijas).

A. Vilkelio atsakymą pateikusi atstovė nurodo, kad be minėto prašymo, dar buvo gautas prašymas pasirašytas privataus asmens dėl pėsčiųjų perėjos įrengimo kitoje valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2216 Slengiai-Baukštininkai vietoje (maždaug 2,48 km, ties Smeltaitės ir Palivarko gatvių sankryžos Klemiškės II kaime).

„Taip pat privatus asmuo yra kreipęsis dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2216 Slengiai-Baukštininkai ruože nuo 3,34 iki 4,54 km ir privatus asmuo taip pat yra kreipėsi dėl perėjos apšvietimo valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2216 Slengiai-Baukštininkai 0,795 km (prie mokyklos). Kadangi prašymai pasirašyti privačių asmenų, neįmanoma identifikuoti ar jie priklauso Slengių bendruomenei“, – paaiškina A. Vilkelis.

VĮ Lietuvos automobiliu kelių direkcijos duomenimis, kitų paklausimų ar prašymų dėl kelio, kuriame įvyko nelaimingas atsitikimas (valstybinės reikšmės rajoninis kelias Nr. 2216 Slengiai-Baukštininkai) per pastaruosius trejus metus nebuvo gauta.

Tiesa, užtikrinti kelio saugumą prašė šalie esančios gyvenvietės žmonės. Sendvario seniūnija, Gindulių kaimo gyventojų vardu, prašė įrengti apsauginius kelio atitvarkus kelyje Klaipėda–Radailiai–Kretinga. Žmonės sako, kad taip dviratininkai būtų priversti nulipti nuo dviračio ir per kelią jį vestis, o ne važiuoti, būtų nepatogu siautėti ir keturračiams, tačiau tokie papildomo saugumo prašymai taip buvo atmesti.

VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija informuoja, kad prižiūri 21 000 km valstybinės reikšmės kelių, kuriuose eismo saugos priemonės yra diegiamos palaipsniui. Pirmiausia sprendžiant infrastruktūros gerinimo ir eismo saugos užtikrinimo klausimus pačiose pavojingiausiuose vietose ar ruožuose.

Sprendžiant infrastruktūros gerinimo ir eismo saugos užtikrinimo klausimus VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija su Klaipėdos rajono savivaldybe yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartis, kurias įgyvendinus bus išspręstos ir kai kurios Klaipėdos rajono gyventojų keliamos problemos.

2020 m. rugsėjo mėn. duomenimis, VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija su Klaipėdos rajono savivaldybe yra pasirašiusi šias bendradarbiavimo sutartis:

Dėl valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2212 Klaipėda–Radailiai–Kretinga nuo 4,278 iki 10,855 km kapitalinis remontas (Slengiai, Rasytės ir Šimkų g., takai, autobusų sustojimo aikštelės, apšvietimas).

Dėl valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2217 Klaipėda–Karklė–Dargužiai 6,870 km nuovažos kapitalinis remontas (Kukuliškiai, Pasakos g., pėsčiųjų perėja, takai, iškilioji sankryža).

Dėl valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2203 Dituva–Priekulė–Dreižiai ruožo nuo 3,451 iki 5,759 km rekonstravimo (Priekulė).

Dėl valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 228 Dauparai–Gargždai–Vėžaičiai ruožo nuo 7,300 iki 7,600 km kapitalinis remontas (Gargždai, Tilto g., pėsčiųjų takai, apšvietimas, kelio važiuojamosios dalies remontas).

Dėl valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 216 Gargždai–Kretinga ruožo nuo 0,000 iki 1,934 km kapitalinis remontas (Gargždai, pėsčiųjų ir dviračių takas palei Kretingos pl.).

Dėl valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 168 Klaipėda–Kretinga ruožo nuo 14,253 iki 15,577 km kapitalinis remontas (Kretingalė, Klaipėdos g., pėsčiųjų takai, apšvietimas, kelio važiuojamosios dalies remontas).

Dėl valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2202 Klaipėda–Veiviržėnai–Endriejavas nuo 32,000 iki 32,600 km kapitalinis remontas (Veiviržėnai, Laisvės g., takai).

Klaipėdos rajono meras Bronius Makauskas neslepia, kad savivaldybės galios tragedija pažymėtam kelyje itin ribotos.

„Be abejo, reaguojant į skaudžią nelaimę jau ėmėmės veiksmų ir rengiame kreipimąsi į LAKD su prašymu apsvarstyti perėjos įrengimo galimybę. Kadangi regioniniai keliai, kurie priklauso LAKD, kelia iššūkių, mes ieškome būdų, kaip juos spręsti. Vienas tokių – Savivaldybės prisidėjimas savo lėšomis prie tokių kelių remonto. Tokiu būdu LAKD tuos kelius iškelia į savo remontuojamų kelių sąrašo viršų. Per pastarąjį pusmetį esame pasirašę 8 sutartis su LAKD. Pirmieji darbai jau prasidėjo – Priekulėje vykdoma Klaipėdos gatvės rekonstrukcija. Darbai planuojami ir kitose seniūnijose – Veiviržėnuose, Kretingalėje, Sendvaryje, Gargžduose.

Diskutuojame ir apie galimybę Savivaldybei perimti regioninius kelius gyvenviečių ribose. Kodėl to reikia? Kadangi regioniniams keliams galioja griežtesnis reglamentas – takų pločiai, atstumai, kurių kai kuriose gyvenvietėse neįmanoma įgyvendinti, nes užstatymas yra tankus. Savivaldybės kelių reikalavimai yra mažesni, darbai paprastesni. Ir mes galėtume darbus atlikti greičiau, – sako meras. – Kelias, kuriame įvyko skaudi tragedija, kaip jau ir minėjau, priklauso Automobilių kelių direkcijai. Iki šiol savivaldybė ir Sendvario seniūnija dėl perėjos įrengimo šiame kelyje nebuvo sulaukusi gyventojų prašymų. Esame gavę tik prašymą šioje atkarpoje panaikinti greitį ribojančius kalnelius. Tačiau, žinoma, dėl didesnio gyventojų saugumo šis prašymas nebuvo patenkintas“.