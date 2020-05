Pranešama, kad tyrimas atliekamas dėl sunkių ir labai sunkių nusikaltimų. Sulaikytieji įtariami neteisėtu disponavimu narkotinėmis bei psichotropinėmis medžiagomis, jų realizavimu stambiu mastu, ginklų ir šaudmenų nelegalia prekyba, taip pat – korupcinio pobūdžio nusikalstamomis veikomis.

Penktadienį Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Saulius Gagas ir Vilniaus apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras Justas Laucius surengtoje spaudos konferencijoje atskleis daugiau detalių.



Sulaikymai visoje Lietuvoje

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Saulius Gagas spaudos konferencijoje pranešė apie didžiulę policijos ir prokuratūros operaciją, kurioje dalyvavo apie 120 pareigūnų, atlikta apie 40 kratų. Sulaikymai buvo vykdomi penkiose apskrityse: Tauragės, Alytaus, Kauno, Šiaulių bei Vilniaus.

Vilniaus apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras Justas Laucius žurnalistus informavo, kad buvo organizuotas svarbus ikiteisminis tyrimas. Anot jo, sulaikyta turtingą kriminalinę praeitį turinčios grupuotės nariai. Sulaikyta 15 asmenų, 14 iš jų bus prašoma skirti kardomąsias priemones. Pirminiais duomenimis, šiuo metu šeši asmenys jau yra suimti, skirtas nuo dviejų iki trijų mėnesių suėmimo terminas.

S. Gagas teigė, kad 9 asmenys turi kriminalinę praeitį, jie priklausė anksčiau egzistavusioms grupuotėms. Prokuroras neatskleidė, ar tai – naujai susikūrusi grupuotė.

Spaudos konferencijos metu prokuroras J. Laucius teigė, kad per kratas rasta ir paimta daugiau kaip 2 kg amfetamino, 1 kg heroino, 2 kg kokaino, apie 1000 vnt. psichotropinių tablečių, išimta sovietų gamybos granatsvaidžių (jų kiekis apibrėžtas kaip didelis – daugiau negu trys).

Pasirodo, kad buvo išaiškinta ir narkotinių priemonių gaminimo laboratorija, ji yra ne Vilniuje, o kitoje apskrityje.

Sėkminga operacija

2019 m. po intensyvaus ir kruopštaus darbo Vilniaus policijos kriminalistai atliko ikiteisminio tyrimo veiksmus, kurių metu buvo nustatyti asmenys, priklausantys organizuotoms nusikalstamoms struktūroms, užsiimantys labai dideliais kiekiais narkotinių ir psichotropinių medžiagų, ginklų bei šaudmenų platinimu.

Buvo pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl neteisėto disponavimo labai dideliais narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekiais, dėl neteisėto disponavimo šaunamaisiais ginklais ir jų realizavimo (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 260 str. 3 d., 253 str. 2d.). Be to, tiriant šias nusikalstamas veikas, buvo nustatytos ir korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 225 str., 226 str., 227 str., tai yra, asmuo, norėjęs palengvinti sau vairavimo egzamino išlaikymą, galimai per tarpininkus davė kyšį valstybės tarnautojui, teikiančiam viešąsias paslaugas.

Tyrimo metu buvo identifikuoti organizuotos nusikalstamos grupuotės nariai, jų veiklos pobūdis ir mastas. Grupuotės veikla apėmė ne vieną Lietuvos regioną.

Pareigūnai aktyviai tęsia ikiteisminį tyrimą, siekdami nustatyti daugiau asmenų, prisidėjusių prie šių nusikalstamų veikų padarymo, todėl manoma, kad sulaikomų asmenų bus daugiau.