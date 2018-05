Byloje apklausti Kauno klinikų medikai, kurių medicininių duomenų paaiškinimai, pasak prokurorės, yra labai svarbūs aiškinantis bylos aplinkybes. „Šių specialistų parodymai valstybės kaltinimui yra nepaprastai reikšmingi. (...) Prokuratūra mano, kad tai yra aukštų kompetencijų žmonės, kurių pagalba byloje yra labai reikšminga padėti teisininkams suprasti dalykus, kurių mes pagal savo kompetencijas tiesiog negalime suprasti“, – po neviešo teismo posėdžio BNS sakė kaltinimą byloje palaikanti prokurorė Renata Oželienė. Visi medikai, kurie mažamečiui teikė pagalbą, kai jis, įtariama, apsvaigęs vaistais, buvo atgabentas į ligoninę, buvo apklausti ankstesnių posėdžių metu. Susiję straipsniai: Kauno darželio-lopšelio „Bitutė“ skandalas tęsiasi: auklytė įtariama vaikui sugirdžiusi psichotropinių vaistų Pradedama nagrinėti byla dėl Kauno darželyje mažamečiui duotų raminamųjų Kito posėdžio metu planuojama tęsti ekspertų apklausas. Baigus šias apklausas, parodymus turėtų duoti pati kaltinamoji. „Šiandien dienai ji išreiškusi poziciją, kad parodymus duos, bet po visų įrodymų tyrimo“, – sakė prokurorė. R. Oželienė anksčiau yra sakiusi, kad darželio auklėtojos padėjėja savo kaltę kategoriškai neigia ir, pasak prokurorės, „teisminio proceso metu laikosi stojiškai, neslėpdama neteisėtai apkaltinto asmens įvaizdžio“. Ji kaltinama girdžiusi mažametį vaistais, nuo ko jam sutriko sveikata. Skandalas dėl raminamaisiais apsinuodijusio dvejų metų berniuko kilo pernai spalį. Pastebėjusi, kad jos iš darželio pasiimtas vaikas yra vangus, į medikus kreipėsi jo mama. Ligoninėje nustatyta, kad berniukas yra apsvaigęs nuo psichotropinių raminamųjų vaistų, todėl apie įvykį pranešta teisėsaugai. Atlikus kratas darželyje, trijų darbuotojų rankinėse rasta raminamųjų vaistų, priskiriamų benzodiazepinų grupei – tokių aptikta ir vaiko organizme. Prokurorė yra minėjusi, kad teisėsauga sulaukė kitų tėvų informacijos, jog jų vaikai buvo vangūs ir galėjo taip pat gauti raminamųjų, tačiau tuo metu jų sveikata netirta, todėl apie šiuos atvejus nėra surinkta pakankamai duomenų.

