Ir tik dėl to, kad vyras turėjo grynųjų pinigų – jais parduotuvėje atsiskaitė už prekes.

Aiškėja, kad šių nusikaltėlių auka galėjo tapti bet kuris parduotuvės pirkėjas – vyrai tądien specialiai prekybos centre stebėjo pirkėjus ir planavo apiplėšimą. Nes reikėjo pinigų narkotikams.

Vilniaus apygardos teismas, apeliacine tvarka išnagrinėjęs narkomanų baudžiamąją bylą, konstatavo, kad juos pagrįstai apylinkės teismas nuteisė dėl plėšimo bendrininkų grupėje – anksčiau net dešimt kartų teistas Olegas Borunovas pataisos namuose praleis dvejus metus, o aštuonis kartus teistas Vitalijus Šibitka (Vitalij Šibitko) įkalintas aštuoniais mėnesiais ilgiau.

Be to, iš nuteistųjų nukentėjusiajam priteistas 2,5 tūkst. eurų neturtinės žalos atlyginimas, taip pat plėšikai privalės sumokėti beveik 600 Eur Vilniaus teritorinei ligonių kasai už nukentėjusiojo gydymą.

Anot teismo, nors kaltę pripažinę nuteistieji mano, kad buvo nubausti per griežtomis laisvės atėmimo bausmėmis, tačiau kitoks sprendimas jų atžvilgiu negalėjo būti priimtas – nusikaltimą padarė būdami daugybę kartų teisti, neišnykus teistumui, be to, jų nusikaltimai kartojasi ir net darosi pavojingesni.

„Bausmė esant nusikaltimų recidyvui turi griežtėti“, – pabrėžiama teisėjų kolegijos pirmininko Ernesto Rimšelio priimtame nuosprendyje.

Anot teismo, paskiriant realią laisvės atėmimo bausmę siekiama užtikrinti viešąjį interesą, nes švelnesnių poveikių priemonių taikymo neefektyvumas nuteistųjų atžvilgiu yra akivaizdus: tiek O. Borunovas, tiek V. Šibitka anksčiau ne kartą buvo paleisti į laisvę lygtinai, tačiau nesilaikė visuomenėje nusistovėjusių elgesio taisyklių ir toliau darė nusikaltimus.

Be to, kaip pažymėjo teismas, abu nuteistieji yra priklausomi nuo narkotinių medžiagų, o pinigų jiems įsigyti neturėjo, todėl kaskart ir darė nusikaltimus.

Bylos duomenimis nustatyta, kad nusikaltimą O. Borunovas ir V. Šibitka įvykdė dar praėjusių metų gegužės 21 d. vakarą – 21.47 val. Vilniuje, Tuskulėnų g., prie prekybos centro „Maxima“. Kai iš parduotuvės išėjo čia apsipirkęs vyras, V. Šibitka jį nusekė iš paskos – priėjęs dūrė peiliu į nugarą ir pareikalavo atiduoti visus daiktus.

„Atiduok, užmušiu“, – šaukė V. Šibitka. Ir dar kartą užpultajam dūrė peiliu į kairės rankos žasto sritį. Kai netrukus tarp vyrų kilo grumtynės, nukentėjusiajam buvo durta dar kartą į nugarą – įvykio metu peiliu susižalojo ir pats užpuolikas.

Užpultas ir sužalotas vyras vėliau policijos pareigūnams pasakojo, kad nieko įtartino prie parduotuvės nepastebėjo, o pinigų piniginėje daugiau nebeturėjo – visus buvo išleidęs atsiskaitydamas už prekes.

„Išėjęs iš parduotuvės ėjau pro automobilių stovėjimo aikštelę, kai pajutau smūgį į nugarą, – sakė jis. – Jausmas buvo toks lyg kažkas dūrė. Atsisukęs pamačiau jaunuolį – jis rankoje laikė peilį. Žiūrėdamas į mano pirkinių krepšį jis pareikalavo viską atiduoti, nes kitaip užmuš. Kadangi peilio geležtė atrodė maža, pagalvojau, kad peilis yra mažas ir juo mane tik gąsdina, todėl norėdamas apsiginti tam vyrui spyriau į tarpukojį, bet nepataikiau – jis vėl man dūrė peiliu. Tada kilo grumtynės, abu pargriuvome ant žemės.“

Vyras prisiminė, kad grumtynių metu šaukėsi pagalbos, tačiau lyg tyčia tuo metu pro šalį nėjo jokie pašaliniai asmenys. Šiaip ne taip jam pavyko iš užpuoliko atimti peilį, tačiau net ir tuomet jis nenurimo – ėmė grasinti, kad vis tiek užmuš.

„Mačiau, kad vaikinas nebetenka jėgų, bet vis tiek lenkėsi paimti ant žemės nukritusią mano piniginę, vis dėlto spėjau ją nuspirti, tuo pačiu pataikydamas tam vaikinui į ranką, – pasakojo nukentėjusysis. – Tada jis apsisuko ir nuėjo prie parduotuvės. Aš taip pat pajutau, kad silpstu – paskambinau žmonai ir pasakiau, jog mane užpuolė ir einu į netoliese esantį policijos komisariatą.“

Policijoje sužalotas vyras atidavė nusikaltimo įrankį – peilį, o pareigūnai jam iškvietė greitosios pagalbos medikus – nuvežtas į ligoninę jis iš karto pamatė taip pat ką tik čia atvežtą sužalotą užpuoliką. Vyras taip pat kraujavo – greičiausiai peiliu susižalojo grumtynių metu.

Pirkėją užpuolęs V. Šibitka neneigė, kad įvykdė nusikaltimą – jis pasakojo, kad su bičiuliu O. Borunovu tądien susitiko parkelyje, išgėrė, o paskui nuėjo prie parduotuvės, nes esą norėjo nusipirkti dar ne tik alkoholio, bet ir cigarečių. Tiesa, pinigų neturėjo.

„Paprašiau O. Borunovo nueiti į parduotuvę ir pasižiūrėti, kas iš pirkėjų už prekes atsiskaito grynaisiais pinigais, – sakė narkomanas. – Aš jam nesakiau, ką planuoju daryti, bet jis ir taip suprato. Nužiūrėjęs vieną pirkėją jis pasakė, kad šis turi pinigų, todėl kai tik jis išėjo iš parduotuvės, nusekiau iš paskos. Nežinau, kam ištraukiau peilį...“

Vyras teigė, kad nelabai ką gali prisiminti, nes pats buvo sužalotas peiliu: „Aš buvau padurtas, labai silpnai jaučiausi ir dėl narkotikų, ir dėl alkoholio.“

V. Šibitka teigė, jog padurtą vyrą paliko automobilių stovėjimo aikštelėje, o pats nuėjo iki prekybos centro ieškoti pagalbos.

Tuo metu O. Borunovas sakė nežinojęs, kad jo draugas turi peilį ir ketina juo užpulti nukentėjusįjį. „Aš nežinojau, kaip jis atims piniginę – man tai net nebuvo svarbu, aš tenorėjau, kad jis piniginę paimtų – po to mes turėjome važiuoti į taborą nusipirkti narkotikų“, – sakė auką prekybos centre nužiūrėjęs vyras.

Po šio nusikaltimo ilgą laiką medikų globoje buvęs nukentėjusysis iki šiol jaučiasi nesaugiai – į parduotuvę stengiasi eiti kuo mažiau ir ne tamsiu paros metu.