Sienos apsaugos zonoje tarnybinis šuo sučiupo baltarusiškų rūkalų „specialistus“

Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT) praneša, kad antradienio vakare į įtartiną judesį sureagavo ties Varėnos rajono Rakų kaimu įrengtos vaizdo stebėjimo kameros. Sistema užfiksavo objektus prie pat valstybės sienos su Baltarusija.

Šį ruožą kontroliuojantys Aleksandro Barausko užkardos pareigūnai monitoriuose pamatė iš kaimyninės šalies per įrengtą tvorą mėtomus ryšulius.

Pasieniečiai reagavo nedelsdami. Rakų kaimo link buvo nusiųsti patrulių ekipažai, kurie blokavo vietovę. Pasitelktas ir kinologas su tarnybiniu vokiečių aviganiu Joriu.

Vienas VSAT patrulių ekipažų maždaug už 200 metrų nuo valstybės sienos, pamiškėje, pastebėjo du žmones, einančius sienos su Baltarusija link. Išvydę pasieniečius, jie leidosi bėgti.

Bėglius sučiupo kitas pasieniečių ekipažas, tuo metu šukavęs aplinkinę miškingą vietovę. Su jais buvo ir kinologas su keturkoju Joriu.

Paaiškėjo, kad sulaikytieji yra 31-erių Vilniaus miesto ir 37-erių Šalčininkų rajono gyventojai. Jie sulaikyti valstybės sienos apsaugos zonoje – ten patekti galima tik su specialiu VSAT leidimu.

Į pagalbą pasitelktas tarnybinis šuo Joris dar kartą apieškojo teritoriją ir už kelių dešimčių metrų nuo sulaikytų asmenų aptiko keletą ryšulių, aptrauktų polietileno plėvele. Prie jų dar buvo pritvirtintos savadarbės petnešos.

Patikrinus rastus ryšulius suskaičiuota, kad juose buvo 2 000 pakelių cigarečių „NZ Gold“ su Baltarusijos akcizo ženklais. Taip pat nustatyta, kad abu vyrai valstybės sienos apsaugos zonoje buvo be privalomų VSAT leidimų.

VSAT Varėnos pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis. Už tai numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki ketverių metų.

Be to, vyrams teks administracine tvarka atsakyti už buvimą valstybės sienos apsaugos zonoje be privalomų VSAT leidimų. Už tokį pažeidimą pasieniečiai jiems skirs įspėjimą arba baudą nuo 40 iki 90 eurų.