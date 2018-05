Kriminalistų darbas, demaskuojant šį tinklą, prasidėjo šių metų vasario pradžioje, kai Šiaulių vaiko ir moters klinikoje atsidūrė du nepilnamečiai – keturiolikmetis ir šešiolikmetis, apsvaigę nuo kanapių. Į kliniką jie buvo atvežti iš vienos Šiaulių mokyklos, kai pedagogai pastebėjo vangiai besielgiančius jaunuolius. Šešiolikmečio striukės kišenėje pareigūnai rado tris narkotinių medžiagų paketėlius. Dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis medžiagomis buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas ir jo pagrindiniu tikslu tapo siekis baudžiamojon atsakomybėn patraukti asmenis, kurie daro labai sunkius nusikaltimus - platina narkotines medžiagas nepilnamečiams.

Pareigūnai surinko duomenų, kad 51 metų šiaulietis su savo 39 metų žmona organizavo narkotinių ir psichotropinių medžiagų - kanapių dervos ir ekstazio tablečių, platinimą per kelis nepilnamečius asmenis. Pastarieji iš minėtų šiauliečių gautus kvaišalus platino Šiaulių prekybos centruose – „Akropolis“, „Saulės miestas“, „Tilžė“, jų prieigose bei šalia jų esančiuose kiemuose, taip pat kitose jaunimo susibūrimo vietose, praneša Šiaulių apskrities policija.

Į šeimos verslą sutuoktiniai įtraukė net savo 14-metį sūnų. Į narkotinių ir psichotropinių medžiagų platinimo tinklą buvo įtraukiami vis nauji asmenys, dauguma jų nepilnamečiai. Jie buvo mokomi kaip, pardavinėjant narkotikus, neįkliūti policijos pareigūnams. Tokia patirtimi su nepilnamečiais dalijosi nelegalų verslą organizavęs šiaulietis, mat jo kriminalinė praeitis gana turtinga - jis sietinas su organizuotu nusikalstamumu, praeityje ne kartą teistas už įvairius nusikaltimus (turto prievartavimą, pasikėsinimą išžaginti, neteisėtą disponavimą narkotinėmis medžiagomis, fizinio skausmo sukėlimą).

Iš byloje surinktų duomenų matyti, kad per dieną iš minėtų platintojų kvaišalų įsigydavo keliasdešimt jaunuolių, tarp jų ir nepilnamečiai. Narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis būdavo aprūpinami ne tik Šiaulių, bet ir kitų Šiaulių apskrities miestų gyventojai. Pareigūnų skaičiavimais, per savaitę galėjo būti išplatinamas labai didelis kiekis šių medžiagų. Uždirbtus eurus nepilnamečiai nedelsdami išleisdavo savo reikmėms.

Platintojų gyvenamosiose vietose atliktų kratų metu pareigūnų rankose atsidūrė kanapių derva ir ekstazio tabletės, šioms medžiagoms sverti skirtos svarstyklės, joms pakuoti reikalingi plastikiniai maišeliai, galimai iš nusikalstamų veikų gauti pinigai, užrašai su narkotinių bei psichotropinių medžiagų platinimo apskaita, ryšio priemonės ir kiti tyrimui reikšmingi įkalčiai. Be to, per kratą sutuoktinių namuose buvo rasti šoviniai, skirti šaudyti lygiavamzdžiu šautuvu, nors leidimo tokiam ginklui laikyti pora neturėjo.

Byloje dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis medžiagomis įtarimai pareikšti penkiems asmenims. Sutuoktiniai gegužės 11 d. buvo dviem mėnesiams suimti, vienam 16-mečiui skirta intensyvi priežiūra, t. y., kontrolė elektroninėmis stebėjimo priemonėmis, uždėjus apykoję, dar vienam 16-mečiui ir 17-kos metų įtariamiesiems skirtos kardomosios priemonės, nesusijusios su laisvės atėmimu.