18-metė Dovilė Kripaitė teismui buvo perduota kaltinant ją nužudymu. Tačiau teismas mano, kad jos veiksmus reikia vertinti kaip neatsargų gyvybės atėmimą. Norėdama atgaivinti vaiką, motina jį papurtė. Ekspertai nustatė, kad 7 mėnesių kūdikis mirė dėl sukrėsto vaiko sindromo. Nuteistajai D. Kripaitei bausmės vykdymas atidėtas, ji įpareigota mokytis arba dirbti, taip pat ligonių kasai turės sumokėti daugiau nei 2 tūkst. eurų už dukters gydymą, BNS pranešė teismo atstovas Vytautas Jončas. Moters sugyventinis nuteistas už fizinio skausmo sukėlimą kūdikiui, jam skirta bauda. Ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas, kai 2017 metų vasario 27-osios naktį į Šiaulių Moters ir vaiko kliniką be sąmonės buvo atvežta septynių mėnesių mergaitė. Pasak artimųjų, namie ji pradėjo dusti, todėl jie iškvietė greitąją pagalbą. Pradėjus aiškintis mergaitės būklės priežastis, pareigūnų žvilgsniai krypo į įvykio metu nepilnametę buvusią mergaitės motiną D. Kripaitę bei jos 24-erių metų sugyventinį D. Sorokiną. Abu asmenys buvo sulaikyti. Tuo metu ligoninėje buvo bandoma gelbėti sunkios būklės mažąją mergaitę, tačiau to padaryti nepavyko – po poros dienų kūdikis mirė. Kaip skelbė prokuratūra, likus kelioms dienoms iki skaudaus įvykio motinos sugyventinis D. Sorokinas, norėdamas nuraminti vaiką, tyčia sudavė kūdikiui į nugarą ir pakaušį, taip nežymiai sutrikdydamas jos sveikatą. Tai buvo ne vienintelis atvejis, kai mergytei galėjo būti sutrikdyta sveikata. Panašiu metu vaiko mama D. Kripaitė, maudydama ją ir neatsargiai keldama iš vonelės, paleido iš rankų. Kūdikis krito į vonelę bei galva atsitrenkė į kietą paviršių. Tačiau didžiausią įtaką mergaitės sveikatos būklei turėjo vaiko supurtymas. Bylos duomenimis, jauna mama, suėmusi rankomis ir pakėlusi aukštyn kūnelį, tyčia stipriai supurtė dukterį. Taip mažylei buvo padaryti galvos smegenų sumušimai, kitos komplikacijos, jos ir sukėlė sukrėsto vaiko sindromą. D. Kripaitė pasakojo, kad taip elgėsi, nes nebežinojo, ką daryti. Mergaitę, jos akimis, buvo ištikęs priepuolis, ji atrodė be gyvybės ženklų ir, norėdama savo pirmagimę atgaivinti, mama ją supurtė. Aštuoniolikmetė teigė, kad ji purtė mergaitę ne specialiai, tik norėdama jai padėti.











