Iš krizių centro atvežtas, 2017 metais gimęs vaikas patyrė antrojo laipsnio nudegimą įvairiose kūno vietose. Pirminiais duomenimis, mažametė praėjusį penktadienį krizių centro patalpose apsipylė karšta kava. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl sunkaus sveikatos sutrikdymo dėl neatsargumo.

