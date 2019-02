„Įtariama, kad mašina padegta, ji nėra visai sudegusi“, – BNS sakė Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė Gailutė Smagriūnienė. Manoma, kad automobilis padegtas išdaužus dešinį šoninį langelį, įvykio vietoje rastas 5 litrų indas su degaus skysčio likučiais. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl turto sugadinimo. Savininkas teigia patyręs 30 tūkst. eurų žalą. Kandidato 2015 metų laidos automobilis „Grand Jeep Cherokee“ stovėjo Stoties gatvėje, daugiabučio namo kieme. Apie 8.30 val. į įvykio vietą atvyko policija, kitos tarnybos. „Šiuo metu galiu tik patvirtinti, kad mano automobilis suniokotas. Labai tikiuosi, kad į įvykio vietą atvykęs gaisrų ekspertas nustatys gaisro priežastį, ir viliuosi, kad tai nėra tyčinis padegimas“, – pranešime sakė M. Velička. M. Velička yra teisininkas. 2013–2016 metais jis dirbo krašto apsaugos viceministru, dabar eina Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigas. M. Velička kandidatuoja į Šiaulių miesto savivaldybės mero postą. Jo kandidatūrą kelia Darbo partija.

