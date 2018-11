Nelaimė įvyko apie 17 val. Lingailių kaime, kelyje Šiauliai-Pakapė, pranešė policija. Automobilis „Volkswagen Passat“ partrenkė kelkraščiu be šviesą atspindinčių elementų ėjusį 61 metų vyriškį. Jis nuo patirtų sužalojimų mirė vietoje.

