Vyras tvirtino mylintis gyvūnus, tačiau tąkart neišlaikę nervai, praneša teismas. Baudžiamasis įsakymas priimtas Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmuose.

„Byloje nustatyta, kad kaltinamasis ne mažiau 5 kartų trenkė gyvūnui į įvairias kūno vietas, naudodamasis parketlente. Šie kaltinamojo veiksmai padarė daugybinius gyvūno kūno sužalojimus, dėl kurių gyvūnas žuvo. Teismo vertinimu, tokie kaltinamojo veiksmai yra žiaurus elgesys su gyvūnu“, – sako Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėjas Donatas Dauginis.

Anot teisėjo, kaltinamasis A. E. suprato savo veiksmų pobūdį, numatė dėl tokių jo veiksmų galinčius atsirasti pavojingus padarinius ir jų norėjo, todėl veikė tiesiogine tyčia.

Kaltinamasis 2022 m. liepos 8 d. vėlai vakare savo namuose tyčia ne mažiau penkis kartus lenta sudavė rainam, beveisliui katinui į galvą ir kūną, padarydamas daugybinius galvos sužalojimus nuo kurių gyvūnas žuvo.

Vyras per ikiteisminį tyrimą prisipažino ir gailėjosi. Kaltinamasis A. E. sakė, kad tądien vakare grįžo iš žvejybos į savo namus, buvo blaivas. Lauko virtuvėlės viduje pamatė ant palangės tupintį ne jų rainą katiną.

Katinas buvo apdergęs virtuvėlės lovą, po lova, prišlapinęs ant grindų, prie dujinės. Vyras norėjęs katiną nustumti nuo palangės, bet šis kirtęs nagais jam per ranką. Todėl susinervinęs, pagriebęs katiną už sprando ir išmetęs per vartelius lauk. Kadangi katinas niekur nėjo, šnypštė, vyras tvirtino pasiėmęs parketlentę ir vieną kartą trenkęs jam per galvą. Apsvaigusį katiną nunešęs prie kaimyno smėlio maišų. Kiek tiksliai gyvūnui sudavęs smūgių, kaltinamasis sakė neprisimena, bet galėjęs iš tų nervų ir daugiau suduoti. Tai, kad nuo jo smūgių katinas žuvo, A. E. sako nežinojęs.

Kaltinamasis neprieštaravo, kad procesas būtų užbaigtas teismo baudžiamuoju įsakymu, sutiko su siūloma bausmės rūšimi ir dydžiu. Kadangi byla baigta priimant baudžiamąjį įsakymą, kaltinamasis prisipažino, A. E. paskirta bausmė sumažinta vienu trečdaliu.

Kaltinamasis, nesutikdamas su teismo baudžiamuoju įsakymu paskirta bausme ar jos dydžiu, kitomis sąlygomis, turi teisę per 14 dienų nuo dokumento gavimo paduoti Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmams prašymą surengti bylos nagrinėjimą teisme. Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas yra neskundžiamas.