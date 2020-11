Šiaulių policija ieško paspirtukų nekenčiančios merginos bei jos pasekėjo

Paspirtukų dalijimosi platforma „Scoot911“ šiame mieste startavo liepą. Viena paspirtukų statymo vietų – prie Tilžės g. esančio prekybos ir pramogų centro „Saulės miestas“.

Būtent šioje vietoje spalio paskutinėmis ir lapkričio pirmosiomis dienomis buvo užfiksuotos chuliganiško elgesio apraiškos, dėl kurių apgadintos kelios šios transporto priemonės ir paspirtukus nuomojanti įmonė patyrė per 600 eurų turtinės žalos, praneša Šiaulių policija.

Peržiūrėję vaizdo kamerų įrašus, pareigūnai pamatė, kad paspirtukai per ilgąjį savaitgalį prieš Visų Šventųjų dieną buvo niokojami tris kartus. Du kartus tai darė mergina, lengvu spyruokliuojančiu žingsniu pereidama per visus prie sienos pastatytus paspirtukus ir juos kaip kortų kaladę sugriaudama vienas ant kito. Dėl griūties paspirtukai buvo apgadinti. Tai ji padarė spalio 31-ąją, o lapkričio 2-osios dieną žygį per paspirtukus ji pakartojo.

Lapkričio 1-osios naktį prie „Saulės miesto“ stovintys paspirtukai patyrė neblaivaus vaikino atakas. Prabėgdamas pro juos, jis koja spyrė į vieną paspirtuką, kuris griūdamas parvertė šalia esantį ir dėl to jie buvo apgadinti.

Dėl svetimo turto sugadinimo ikiteisminį tyrimą atliekantys tyrėjai prašo šiuos jaunuolius atpažinusius asmenis paskambinti telefonais (8 700 61475) ir (8 656) 65742 arba parašyti elektroniniu paštu ovidijus.brazys@policija.lt.