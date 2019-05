Netrukus išaiškinta ir šuniukais atsikračiusi moteris, o visai neseniai teismas jai skyrė baudą – 50 eurų. Negana to, moteris pareiškė, kad šuniukus ji mielai susigrąžintų, bet gyvūnų gynėjai šuniukus atiduoti atsisako.

Liūdna istorija

Trumpai priminsime, kad šeši maži šuniukai buvo rasti vieną vasario mėnesio pavakarę Kėdainių miesto A. Kanapinsko gatvėje esančiuose konteineriuose. Juos rado kėdainietė Vaiva Žiupsnytė. Mergina nedelsiant ėmė gelbėti mirčiai paliktus gyvūnėlius. Ji juos nusinešė namo ir ėmė ieškoti pagalbos.

Netrukus pavyko susisiekti su gyvūnų globos organizacijos „Penkta koja“ savanore Viktorija Bikeliene. Ji mažylius nusivežė į savo namus, nes transportuoti jų į Kauną nebuvo jokio tikslo – maitinančios mamos nebuvo. Mažyčius šunelius prižiūrėjusi kėdainietė V. Bikelienė penktadienį juos perdavė gyvūnų prieglaudai VšĮ „Penkta koja“. Prisidėti prie šunelių gelbėjimo buvo raginami visos Lietuvos gyventojai. Žmonės aktyviai aukojo, rėmė gyvūnų gelbėtojų organizaciją.

Pavyko nustatyti

Po kelių dienų Kėdainių rajono policijos komisariato pareigūnai kartu su „Penktos kojos“ savanore V. Bikeliene nustatė šuniukus išmetusią moterį. Ji gyvena A. Kanapinsko gatvėje. Jos namuose buvo rasti dar trys šuniukai ir jų mama. Visi gyvūnai buvo paimti, jie neabejingų kėdainiečių buvo nuvežti į „Penktos kojos“ gyvūnų prieglaudą Kaune. Visi šuniukai išgyveno ir glaudėsi pas laikinus globėjus.

Teismo verdiktas

Šuniukus išmetusi moteris sulaukė atpildo. Vyko ikiteisminis tyrimas, po to teismas. Teismas moteriai skyrė baudą – 50 eurų. Bauda nedidelė, mat šuniukai nemirė, o moteris taip pasielgė pirmą kartą, be to, gailėjosi. Negana to, moteris pareiškė, kad kalytę ir šuniukus ji mielai susigrąžintų, bet gyvūnų gynėjai šuniukus atiduoti atsisako, o ir šuniukai jau turi naujus, rūpestingus šeimininkus.

„Mes tik norėjom pasidžiaugti, kad visus šešis šuniukus išleidom į naują gyvenimą. Smagu, kad visi mažyliai išgyveno, kad neprikibo koks plaučių uždegimas, tai mūsų mažytė pergalė. Kalytei irgi bandysim rasti namus, tik šį kartą ne Lietuvoje. Ir labai labai tikimės, kad šitoje šalyje ir silpniausi kada nors bus apginti. Kad įstatymai jų neaplenks, kad jiems padės ir juos apgins. Mūsų požiūriu, tokiam žmogui iki gyvenimo pabaigos negalima turėti jokio gyvūno“, – pasipiktinimo neslėpė „Penktos kojos“ atstovė Agnė Volockytė.

Sunku suprasti

„Tai, ką padarė šita moteriškė, yra nepateisinama. Taip su gyvūnais elgtis negalima. Iš kur dar reikia turėti akiplėšiškumo ir siekti gyvūnus susigrąžinti. Tai absurdas. Ji buvo pareiškusi, kad kalytę ir tris šuniukus atsiimtų, nes tai jos nuosavybė. Tai absurdas. Kaip gali šuniukus auginti moteris, kuri juos išmetė į konteinerį. Mes to neleisime padaryti ir tikrai kovosime, šuniukai jau turi šeimininkus, o kalytė netrukus turės“, – įsitikinusi „Penktos kojos“ savanorė ir šuniukų gelbėtoja V. Bikelienė.