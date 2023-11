Senyvo amžiaus moterį apiplėšusiems dviem kaltinamiesiems – laisvės atėmimo bausmės

„Abu kaltinamieji, turėdami tikslą pagrobti svetimą turtą, įsibrovė į namą, kuriame buvo nukentėjusioji. Kaltinamasis A. S., paėmęs peilį, reikalavo pinigų, grasino panaudoti fizinį smurtą, – sako bylą nagrinėjęs Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėjas Martynas Galvičius. – Grasinimas buvo realus, kadangi nukentėjusioji suvokė užpuolikų fizinį pranašumą, užpuolimo netikėtumą ir grasinimui palankią situaciją“.

Anot teisėjo M. Galvičiaus, nukentėjusioji, būdama viena ir garbingo amžiaus, neturėjo jokių galimybių pasipriešinti kaltinamiesiems. Namas, kuriame ji gyvena, yra apsuptas miško, šalia nėra kitų gyvenamųjų namų ar kaimynų. Kaltinamieji suvokė, kad grobia nukentėjusiosios turtą, palaužę nukentėjusiosios valią, kadangi grasino fiziniu smurtu, numatė atitinkamus padarinius ir jų norėjo.

Teismas konstatavo, kad nusikalstamos veikos iniciatorius buvo kaltinamasis D. Č., nes jis žinojo nukentėjusiosios gyvenamosios vietos adresą, žinojo, kur yra paslėpti pinigai, nes svetainėje niekas nebuvo išvartyta ar išlaužyta. D. Č. pažinojo nukentėjusiosios anūką, kuris, pardavęs butą, pinigus pasidėjo pas močiutę.

Kaltinamasis A. S. per ikiteisminį tyrimą kaltę pripažino iš dalies, o teisme pripažino visiškai. Kaltinimasis D. Č. per ikiteisminį tyrimą kaltės nepripažino, o teisme atsisakė duoti parodymus. Kaltinamasis D. Č. per ikiteisminį tyrimą sakė, kad nusikaltimo dieną, važiavo su A. S. kitais reikalais, o ne plėšimo. Nukentėjusiosios jis nepažįsta, tačiau ją žino kaip draugo močiutę, kuri gyvena kaime. Du ar tris kartus su draugu yra vežęs pas jo močiutę. Minėti kaltinamojo D. Č. parodymai yra paneigti kito kaltinamojo A. S. parodymais.

Kaltinamasis A. S. sakė, kad jis plėšimą įvykdė kartu su D. Č., kai jie į kaimą atvyko D. Č. automobiliu. D. Č. jam pasakojo, kad jo draugas pardavė butą ir gautus pinigus nuvežė ir padėjo pas močiutę, kuri gyvena kaime. Jie nuvažiavo į kaimą ir apie vieną valandą laukė prie namo, ar niekas iš jo neišeina ir tada D. Č. pamatė, kad namo durys buvo nerakintos. Jie įsibrovė į nerakintą namą, kuriame buvo nukentėjusioji ir reikalavo jos atiduoti pinigus.

Kaltinamojo A. S. atsakomybę lengvinanti aplinkybė ta, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamas veikas ir nuoširdžiai gailisi, bei padėjo atskleisti nusikalstamos veikos padarymo aplinkybes. Jo atsakomybę sunkina tai, kad nusikalstamą veiką padarė bendrininkų grupėje bei būdamas recidyvistu.

Kaltinamojo D. Č. atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta. Jo atsakomybę sunkina tai, kad nusikalstamą veiką padarė bendrininkų grupėje bei būdamas recidyvistu.

Kaltinamieji padarė po vieną nusikalstamą veiką, kuri priskiriama sunkių nusikaltimų kategorijai. Nusikalstama veika yra baigta, padaryta tiesiogine tyčia.

Teismas nustatė, kad nusikaltimas buvo įvykdytas 2022 metų liepos 11 d. Kaltinamieji iš anksto susitarę ir veikdami kartu, pro neužrakintas duris įsibrovė į nukentėjusiosios namus. A. S. paėmė peilį, laikė jį rankoje ir reikalavo atiduoti pinigus, grasindamas panaudoti fizinį smurtą, t. y. pasakydamas bus blogai, jei nebus vykdomi jų reikalavimai. Nukentėjusioji padavė 200 eurų, A. S. iš spintelės pasiėmė dar 25 eurus, o D. Č. svetainėje rado 1 500 eurų. Iš viso pagrobė 1 725 eurus.

Nuosprendis per 20 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmus.