Šeimyninės dramos atomazga: žmoną terorizavusį ir susideginti grasinusį pensininką prižiūrės sūnus

Grasindamas susideginti tikėjosi išvengti skyrybų



Į teisiamųjų suolą pakaunės gyventoją, pensininką Romaldą G. atvedusi istorija prasidėjo praėjusių metų rudenį, kai jo žmona pareiškė norą skirtis. Moteris ne tik pasakė, jog santuokai atėjo galas, bet ir išsikraustė gyventi į savo motinos namus.

Visa tai ne juokais įskaudino vyrą. Jis stengėsi susitaikyti su žmona ir išgelbėti santuoką, tačiau tai darė itin nevykusiai, tad jo pastangos baigėsi baudžiamąja byla ir teismo nuosprendžiu.

Būdamas girtas vyras ėmė žmoną terorizuoti. Praėjusių metų rugpjūčio 29 dieną jai išsiuntė tris kraupaus turinio žinutes. Vėliau pensininkas teisinosi, esą pavartojęs alkoholio žinutėmis ir užuominomis apie savižudybę jis tik naiviai tikėjosi sukelti gailestį ir taip išvengti skyrybų.

„Žinok, kaip lengviau pasidarė, kai surandi teisingą sprendimą, tenai, pelenuose aš būsiu kaip ir su tavim, ko aš visą gyvenimą ir troškau, mylimoji mano švelnoliele žmonute. Aš daugiau nenoriu su niekuo susitikti, šįkart mano kelionė anapilin tikrai bus sėkmingesnė, atleisk už tau padarytas skriaudas“, – tokio turinio žinutė žmonai buvo išsiųsta po vidurdienio.

Gerokai po pietų neblaivus vyras savo grasinimus sukonkretino. Skirtis panorusiai žmonai jis leido suprasti, kad jau netrukus ši turėtų sulaukti „siurprizų“.

Savaitgalio nusprendė nelaukti, pas žmoną atvyko su benzino talpa

„Kaip manai, ar užteks 10 litrų benzino, kad sunaikintų mane ir pirtelę? Manau užteks, net paskutiniam nusikaltėliui suteikiama teisė pasitaisyti net kalėjime, aš tokios negavau, nors nieko nenužudžiau, ar išprievartavau. Lauk siurprizų savaitgalį, tai bus paskutiniai nemalonūs siurprizai iš manęs, daugiau jų nebus“, – grasino vyras.

Paskutinę žinutę žmonai pensininkas išsiuntė 19 val. 10 min., jo grasinimai darėsi vis konkretesni.

„Ji supleškės per savaitgalį su manim, kitokio pasirinkimo aš neturiu, nors kažką su savimi pasiimsiu“, – rašė vyras.

Diena, kai girtas vyras ėmė grasinti išsiskirti panorusiai žmonai buvo ketvirtadienis, tačiau jis žinutėse minėto savaitgalio nelaukė.

Jau tos pačios dienos vakarą, apie 21 val. 40 min., benzino talpa nešinas girtas pensininkas atvyko į sutuoktinės motinai priklausančius namus.

Užsirakinęs uošvienės name grasino susideginti

Toliau įvykiai ėmė klostytis itin dramatiškai. Girtas vyras, laikydamas rankose talpą su benzinu savo žmonai grasino, kad tuojau padegs namą, kurio viduje ji buvo.

Kad grasinimai būtų įtikinamesni, jis ėmėsi konkrečių veiksmų. Šliūkštelėjo benzino ant prie laiptų augusios žolės ir numetęs degtuką ją padegė.

Galiausiai girtas vyras išspyrė namo terasos duris, įsibrovė vidun bei užsirakinęs toliau svaidėsi grasinimais. Jis tikino tuojau pat padengsiantis namą ir pats sudegsiantis.

Laimei, grasinai taip ir nebuvo įvykdyti. Girtas vyras buvo sulaikytas ir uždarytas į areštinę. Pradėjus ikiteisminį tyrimą teismas leido jį suimti 14 parų.

Už grotų teismas nepasiuntė



Apklausų metu vyras neneigė kaltės, gailėjosi savo poelgio. Jis tikino skaudžiai išgyvenęs žinią, kad žmona nusprendė skirtis ir išsikraustė iš namų, tad žinutėmis apie savižudybę ketinęs sukelti jai gailestį.

Byla Kauno apylinkė teisme buvo išnagrinėta sutrumpinto įrodymų tyrimo tvarka, tad už sistemingą žmonos terorizavimą Romaldui G. skirta 1 metų laisvės atėmimo bausmė sumažinta iki 8 mėnesių.

Jos vykdymas atidėtas metams, pat pat skirti įpareigojimai: dalyvauti elgesio pataisos programoje, būti namuose nuo 23 iki 6 val., jei tai nesusiję su darbu bei nevartoti psichiką veikiančių medžiagų.

Kreipėsi su prašymu atleisti nuo bausmės

Įkalinimo išvengęs nuteistasis su šiuo Kauno apylinkės teismo nuosprendžiu nesutiko ir jį apeliacine tvarka apskundė aukštesnei instancijai, Kauno apygardos teismui. Romaldas G. prašė jį atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės ir pagal laidavimą perduoti sūnaus žinion.

Jis skunde minėjo į teismo posėdį buvęs pristatytas tiesiai iš areštinės, todėl negalėjęs pasitarti su valstybės skirtu advokatu. Apie galimybę būti atleistam nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą nežinojo, todėl apylinkės teisme to ir neprašė.

Romaldas G. skunde nurodė, kad yra visos sąlygos jį perduoti sūnaus priežiūrai. Jis nuteistas už apysunkį nusikaltimą, nusikalto pirmą kartą, visiškai pripažino savo kaltę ir nuoširdžiai gailėjosi dėl savo veiksmų, atsiprašė žmonos ir jokios žalos niekam nepadarė. Sūnus savaitgaliais grįžta pas jį į namus ir kartu gyvena, su juo artimai bendrauja.

Nuteistasis taip pat teigė pasižadantis laikytis įstatymų ir daugiau nenusikalsti bei prašė atsižvelgti į jo garbų amžių. Beje, iki šiol Romaldas G. teistas nebuvo, per dvejus metus net nėra sulaukęs nuobaudų už Kelių eismo taisyklių pažeidimus.

Kauno apygardos teisme nagrinėjant apeliacinį skundą vyras tikino, jog labai gailisi dėl savo veiksmų, dirba pagal verslo liudijimą, yra senatvės pensininkas. Be to jis daugiau kaip mėnesį nebevartoja alkoholio, kreipėsi pagalbos į gydytojus, o su žmona asmeninių ryšių nebepalaiko, skyrybų klausimais bendrauja tik per advokatą.

Suklupusiam tėvui pagalbos ranką ištiesė sūnus

Kartu su apeliaciniu skundu nuteistasis teismui pateikė ir savo sūnaus prašymą atleisti tėvą nuo baudžiamosios atsakomybės bei perduoti jo atsakomybėn pagal laidavimą.

Teismo posėdyje sūnus tikino darysiąs tėvui teigiamą įtaką ir jį prižiūrėti.

Teisme jis minėjo nuo vaikystės su tėvu kartu dirbdavęs bei keliaudavęs ir iki šiol palaikantis glaudžius santykius. Apie jo poelgį, sutuoktinės terorizavimą ir išpuolį su benzinu uošvės name jis su tėvu kalbėjęs ir pataręs jam kreiptis į medikus.

„Kiekvieną savaitgalį grįžta iš Vilniaus, kartu su tėvu sportuoja, skatina jį ieškoti pozityvios veiklos. Skambučiais jie bendrauja kiekvieną dieną, nuolat teiraujasi kaip tėčiui sekasi, pasiruošęs jam bet kada padėti, tėtis atsižvelgia į jo nuomonę. Nežino tokių atvejų, kad dar kada nors tėtis kažkam būtų grasinęs, tai įvyko spontaniškai. Kalbėjo su tėčiu apie jo ydingą polinkį stresą malšinti alkoholiu, skatina jį kreiptis pagalbos. Stengiasi prižiūrėti, kad tėtis nevartotų alkoholio, kuris šiuo metu išvis nebevartoja alkoholio“, – rašoma Kauno apygardos teismo nuosprendyje.

Teismas suteikė šansą, tačiau priminė elgesio taisykles

Apeliacinį skundą išnagrinėjusi teisėjų kolegija konstatavo, jog asmeninės sūnaus savybės ir elgesys gali turėti išimtinai teigiamos įtakos tėvui bei pasitarnauti tinkamai jo elgesio korekcijai, kad ateityje jis vėl nenusikaltų.

Bylą nagrinėjusios trijų teisėjų kolegijos nuomone nuteistojo sūnus yra tinkamas laiduotojas, vertas teismo pasitikėjimo. Skiriant vienerių metų laidavimo terminą patenkintas ir sūnaus prašymas dėl ne itin didelių pajamų netaikyti piniginio užstato.

„Atsižvelgiant į išdėstytų faktinių ir teisinių aplinkybių visumą, įvertinus sūnaus finansinę padėtį, atsižvelgiant į teisingumo ir proporcingumo principų esmę, Romaldas G. atleidžiamas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą be užstato, perduodant jį sūnus atsakomybėn, baudžiamąją bylą Romaldo G. atžvilgiu nutraukiant“, – konstatavo bylą išnagrinėjusi Kauno apygardos teismo teisėjų kolegija.

Tačiau teismas nuosprendyje paminėjo ir esmines atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą sąlygas. Romaldas G. privalės per 6 mėnesius į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą sumokėti 750 eurų bei nepriekaištingai elgtis.

„Laidavimo metu jam padarius naują baudžiamąjį nusižengimą ar neatsargų nusikaltimą, teismas gali panaikinti sprendimą dėl jo atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės ir spręsti dėl jo baudžiamosios atsakomybės už visas padarytas nusikalstamas veikas.

Jeigu jis laidavimo metu padarys naują tyčinį nusikaltimą, ankstesnis sprendimas atleisti jį nuo baudžiamosios atsakomybės nustos galioti ir bus sprendžiama dėl jo baudžiamosios atsakomybės už visas padarytas nusikalstamas veikas“, – nuosprendyje pasisakė apeliacinį skundą patenkinęs Kauno apygardos teismas.