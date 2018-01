Seimo narys V. Bakas pranešė policijai, kad pastaruoju metu nukentėjo nuo vagių – jie dukart pavogė valymo įrenginį. Į pareigūnus parlamentaras kreipėsi šeštadienį, kai pastebėjo, kad sostinės Lentvario gatvėje iš jo namo kiemo, išlaužus medinės tvoros lentą, pavogta membraninė orapūtė. Ji naudojama tvenkiniams, baseinams, nuotėkų valymo sistemoms. Per apklausą politikas nurodė, kad toks pat įrenginys buvo pavogtas ir rudenį, per Vėlinių savaitę. Vieno įrenginio vertė – 145 eurai. V. Bakas BNS sakė, kad naktį nukentėjo ir daugiau kaimynų. „Manau, kad tai vagišių gauja, tam tikras verslas, kai masiškai vagiami paklausą turintys daiktai, vėliau perparduodami“, – BNS sekmadienį sakė parlamentaras. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų frakcijos narys V. Bakas vadovauja Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui.











