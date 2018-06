Šeštadienio vidurdienį pranešta apie Skuodo rajone, Barstyčių seniūnijoje, Laumių kaime, tvenkinyje skęstantį žmogų, kuris buvo paniręs po vandeniu. Skenduolis rastas 3 metrų gylyje, maždaug 4 metrų atstumu nuo kranto. Tos pačios dienos vakare Plungės rajone, Platelių seniūnijoje, Beržoro kaimo ežere iš valties į ežerą įkrito žmogus. Nuskendusio vyro kūną narai rado naktį už maždaug 30-ties metrų nuo kranto, 5 metrų gylyje, pranešė Priešgaisrinės apaugos ir gelbėjimo departamentas. Sekmadienio rytą Vilniaus rajone, Nemėžio seniūnijoje, Didžiasalio kaimo tvenkinyje buvo ieškoma nuskendusio vyro kūno. Jis rastas plūduriuojantis vandens paviršiuje, apie 10-15 metrų nuo kranto. Tos pačios dienos vidurdienį pranešta, kad Ukmergės rajone, Lyduokių seniūnijoje, Juodausių kaime, Šventosios upėje, 6 metrai nuo kranto, rastas moters kūnas.

