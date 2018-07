Pirmadienį policija gavo pranešimą, kad Sintautų seniūnijoje Gaisrių kaime, rastas 47 metų moters kūnas be išorinių smurto žymių. Pirminiais duomenimis, moterį mirtis ištiko nuo širšių sugėlimo, pranešė policija. Kūnas išvežtas į Valstybinės teismo medicinos tarnybos Kauno skyrių mirties priežasčiai nustatyti.











