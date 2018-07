Trečiadienį Pagėgių pasienio rinktinės pareigūnai vienoje iš Kybartų miestelio gatvių sustabdė automobilį „VW Passat“ rusiškais numeriais. Jį vairavo 33-ejų Rusijos pilietė, ji ką tik į Lietuvą iš Rusijos srities buvo įvažiavusi per Kybartų kontrolės punktą, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT). Pasieniečiai nutarė mašiną patikrinti pakartotinai ir išsamiai. Paaiškėjo, kad prie „VW Passat“ pavarų svirties yra įrengta slėptuvė. Iš jos pasieniečiai ištraukė maišelius su maždaug 15 kilogramų gintaro. VSAT Pagėgių pasienio rinktinėje vyksta įvykio tyrimas. Automobilis ir gintaras saugomi Kybartų pasienio užkardoje. Vairuotoja po apklausos paleista

