Rūkalų kontrabanda verčiasi ne tik vietos gyventojai, bet ir atvykėliai iš atokesnių regionų

Trečiadienio apypietę Kabelių užkardos pasieniečiai, tarp kurių buvo ir kinologas su tarnybiniu šunimi, vykdė tarnybą ties Latežerio kaimu (Druskininkų sav.). Miške, maždaug už pusantro kilometro nuo valstybės sienos, jie pastebėjo einantį vyrą su dideliu nešuliu ant nugaros.

Panaudoję belgų aviganį Itą, pasivijo jį ir sustabdė patikrinti. Paaiškėjo, jog tai 34-erių Rokiškio rajono gyventojas. O nešėsi jis tarpusavyje sutvirtintus devynis juodos spalvos ryšulius. Kaip paaiškėjo vėliau, juose buvo 1 800 pakelių cigarečių „Minsk 5 Superslims“ su baltarusiškomis banderolėmis.

Bendra rūkalų vertė, įskaičiavus visus Lietuvoje privalomus mokesčius, – 7 398 eurai. Be to, nustatyta, kad rokiškėnas pasienio ruože, esant ekstremaliai situacijai, atsidūrė neteisėtai, be VSAT išduoto leidimo.

Nelegalių cigarečių nešiką su kroviniu pasieniečiai pristatė į Kabelių užkardą. Dėl akcizinių prekių gabenimo pažeidžiant nustatytą tvarką rokiškėnui pradėta administracinė teisena. Už tai įstatymas numato baudą nuo 5 200 iki 6 000 eurų. Pažeidėjui įteiktas šaukimas po kelių dienų atvykti į Kabelių pasienio užkardą, kur bus nagrinėjama jo administracinė bylą. Sulaikytos cigaretės laikinai saugomos taip pat šiame Varėnos pasienio rinktinės padalinyje.

Šiemet jau buvo pagautas

Tą patį trečiadienį, prieš pat vidurnaktį, pasienio ruožą ties Kabelių kaimu (Varėnos r.) žvalgiusi pasienio sargybos grupė sulaikė vyriškį, išėjusį iš miško į kelią Kabeliai–Šklėriai.

Panaudoję tarnybinį šunį vokiečių aviganį Endy, pasieniečiai miške, vos už 30 metrų nuo sulaikyto asmens, aptiko dešimt juodos spalvos ryšulių. Juose buvo 1 800 pakelių cigarečių „NZ GOLD“ su baltarusiškais akcizo ženklais. Sulaikytas vyras, 32 metų Viečiūnų miestelio (Druskininkų sav.) gyventojas, prisipažino gabenęs tuos ryšulius.

Sulaikytąjį pasieniečiai apklausė Kabelių užkardoje ir dėl akcizinių prekių gabenimo pažeidžiant nustatytą tvarką pradėjo administracinę teiseną. Kadangi viečiūniškis tokį pažeidimą šiemet padarė pakartotinai, jam gresianti bauda bus didesnė – nuo 5 760 iki 6 000 eurų. Kokia ji, paaiškės po poros savaičių, kai bus nagrinėjama rūkalų kontrabandininko byla. O už tai, kad pažeidė pasienio zonos režimo tvarką, jis „apdovanotas“ 100 eurų bauda.