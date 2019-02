Apie 1 val. Respublikos gatvėje nenustatytos markės automobilio vairuotojas, vairuodamas automobilį, kliudė pirmoje eismo juostoje buvusį neblaivų Rokiškio gyventoją, gimusį 1987 metais, pranešė policija. Automobilis iš eismo įvykio vietos pasitraukė. Pėsčiajam sulaužyta kairės kojos kulkšnis, sumuštas kairys kelias, nubrozdinta galva. Jam nustatytas 2,05 promilės girtumas.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.