Reidui tik prasidėjus buvo sustabdytas pirmasis pažeidėjas – lengvai išgėręs vyras. „Volkswagen Amarok“ visureigio vairuotojas Olandų gatvėje reidavusiems pareigūnams į alkoholio matuoklį įpūtė 0,67 prom.

Prie automobilio vairo sėstis rizikavęs pilietis nepagalvojo, kad stipriai prisidirbs. Jis pareigūnams guodėsi, jog dabar liks be darbo, visgi, pilietis sulaukė ne paguodos, o baudos už šį nusižengimą.

Naktinis reidas Vilniuje 2018 11 03 © DELFI / Erikas Skardžius

Draugei vėl blogai pasidarė

Reido metu policijos pareigūnai pastebėjo, kad „Peugeot 306 SR“ automobilio vairuotojas pamatęs juos staigiai pakeitė važiavimo kryptį ir nusuko miško keliuku, kuriuo kelio ženklai draudžia važiuoti. Jie nedelsdami pasivijo akligatvyje atsidūrusią transporto priemonę ir atpažino jau anksčiau baustą vyrą.

Pasirodo, kad vyriškis Olandų gatvėje sustabdomas jau ne pirmą kartą, jis spalio 20 dieną taip pat pateko į policijos reidą. Be viso to vairuotoją šį kartą pareigūnai sustabdė tą pačią valandą, kaip ir praėjusį kartą. Prie sutapimų prisidėjo ir tas pats vyro pasiaiškinimas – draugė jautėsi blogai, dėl to važiavo.

Pažeidėjas nenorėjo žiniasklaidai atskleisti kaip prarado vairuotojo pažymėjimą, visgi, policininkai informavo, kad pilietis vairavo transporto priemonę būdamas neblaivus.

Antrą kartą prisidirbusiam vyrui pareigūnai pasakė nelabai džiugią žinią – jam teks šį kartą susimokėti 600 eurų baudą (jis dar nesumokėjęs senesnės baudos, kuri siekia 400 eurų). Žiniasklaidai pilietis pasakojo, kad baudas susimokės gavęs atlyginimą ir pardavęs mašiną už 300 eurų.

BMW vairuotojai

Reidui persikėlus į V. Kudirkos gatvę pareigūnai nespėjo bausti teisės vairuoti neturinčių piliečių.

Pirmasis šioje vietoje įkliuvo devyniolikmetis jaunuolis, kuris vis dar mokosi vairuoti. „Volvo“ automobilį jis vairavo be žmogaus, kuris turėjo būti atsakingas už jo veiksmus kelyje.

Jaunasis pažeidėjas pasakojo, kad pirmadienį (lapkričio 5 dieną) „Regitroje“ turėjo laikyti vairavimo egzaminą, visgi, metams to jam daryti nereikės.

Vėliau pareigūnai sustabdė net tris BMW vairuotojus, jie buvo ne tik vienas po kito sustabdyti, bet ir nubausti. Pasirodo, kad visi trys vairuotojai yra praradę privilegiją teisėtai sėsti prie automobilio vairo.

Kelių policijos pareigūnai taip pat sustabdė ir BMW automobilį su vokiškais valstybiniais numeriais. Pasirodo, kad transporto priemonė yra išregistruota, dėl to vyriškis taip pat buvo nubaustas.

Pareigūnai ir toliau tęs reidus sostinėje, kurių metu baus Kelių eismo taisyklių pažeidėjus.