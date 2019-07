Reidai prie festivalių: vairuotojai girti, bet dauguma linksmi ir mandagūs – vienas, pamatęs policininkes, puolė mautis kelnes

Vienas be kelnių, kitas – prancūzas

Prie kelio, vedančio į poilsiavietę „Tolieja“, kur vyko savaitgalį festivalis „Supynės“, LKPT pareigūnai reidą pradėjo sekmadienio rytą. Nors festivalio med. punkte, pasak vairuotojų, buvo galima nemokamai pasitikrinti alkotesteriu, vis dėlto atsirado neblaivių, sėdusių prie vairo.

Pirmas įkliuvo dviejų metų vairavimo stažo neturintis vyras (gim. 1990 m.), sėdęs prie „Nissan Almera“ vairo. Jam nustatytas 1,30 prom. girtumas. „Žinojau, kad pripūsiu“, – sakė jis. Nors žinojo, bet vistiek važiavo, nes norėjo nusipirkti cigarečių.

Beje, vairuotojas buvo be kelnių, tik su apatinėmis kelnaitėmis. Pamatęs merginas policininkes skubiai užsimovė šortus.

Kartu su juo važiavo mergina, turinti vairuotojo pažymėjimą. Tačiau ji vairuoti nesiryžo, nes nuogąstavo, kad dar iki galo neišsiblaivė. Patikrinus paaiškėjo, kad nuogąstavo be reikalo – alkotesteris parodė nulius.

Paskui įkliuvo Lietuvoje gyvenantis prancūzas (gim. 1991 m.), vairavęs „Opel Corsa“. Sakė, kad alkoholį vartojo išvakarėse, o ryte jautėsi gerai, todėl nusprendė, kad gali vairuoti. Jam nustatytas 0,60 prom. girtumas. Prancūzas sakė, kad jo tėvynėje vairuoti leidžiama, jei neblaivumas neviršija 0,50 prom.

Jis irgi važiavo su mergina, turinčia teisę vairuoti. Ji, kaip ir „Nissan“ keleivė, nedrįso sėsti prie vairo, nes išvakarėse išgėrė. Paaiškėjo, kad ir ji be reikalo nuogąstavo – alkotesteris parodė, kad ji visiškai blaivi. Merginai teko sėsti prie vairo.

Nemalonumai ištiko ir netoliese sodybą turintį vyrą. Jis į sodybą priekaboje atsivežė keturratį ir nusprendė „apsukti ratą“ žvyrkeliais. Ir pataikė tiesiai į reidą. Paaiškėjo, kad keturratis neapdraustas ir neregistruotas. Be to, vairuotojas buvo be šalmo.

Klaipėdoje – dienos girtumo rekordininkas

Klaipėdoje sekmadienį dirbęs LKPT ekipažas vairuotojus tikrino prie Jakų žiedo. Įkliuvo penki neblaivūs vairuotojai, tarp jų ir moteris. Ji vairavo „Toyota Yaris“ pripūtė 0,59 prom. Sakė, kad važiuoja į darbą.

0,44 prom. pripūtęs vairuotojas irgi važiavo į darbą. Kitas, kuriam nustatytas 0,75 prom. girtumas, kaip ir dauguma kitų sekmadienį nubaustų vairuotojų, sakė išvakarėse gėręs alaus.

„Pasižymėjo“ ir prie „CityBee“ automobilio „Toyota C-HR“ vairo sėdęs jaunuolis (gim. 2000 m.). Jam nustatytas 0,70 prom. girtumas. Be to, vaikinas neturi vairuotojo pažymėjimo. Šis pasivažinėjimas jam kainuos brangiai: už vairavimą girtam neturint teisės vairuoti numatyta bauda nuo 1100 iki 1500 eurų, be to, 2 tūkst. eurų baudą jam skirs „CityBee“. Beje, jaunuolis važiavo su tėvu, kuris miegojo.

Paskutinis įkliuvęs – pats girčiausias. „Opel Vectra“ vairuotojui (gim. 1977 m.) nustatytas sunkus girtumas – 2,77 prom.

Vakar išgėrė tik pora alaus

Lietuvos kelių policijos tarnybos pareigūnai sekmadienį reidą surengė ir Obuolių saloje, čia jie tikrino iš „Betsafe Radistai Village“ festivalio išvykstančius vairuotojus. Jaunimas net ir numanydamas, kad pasibaigus festivaliui pareigūnai tikrins išvažiuojančius automobilius, vis tiek per gerai vertino savo būklę.

Keliose vietose išsirikiavę ekipažai neblaivių vairuotojų antplūdį pastebėjo apie 11 val. Reido metu nustatyta net 12 neblaivių vairuotojų, 5 iš jų neturintys dviejų metų vairavimo stažo. Anot pareigūnų, šiems „žalialapiams“ vairuotojams nustatytas girtumas svyravo nuo 0,20 – 0,40 prom. Už tokį pažeidimą jie ne tik turės susimokėti solidžias baudas, bet ir išsilaikyti kursus vairavimo mokykloje.

Kitų septynių festivalio „Betsafe Radistai Village“ prieigose nubaustų vairuotojų girtumas svyravo nuo 0,51-1,08 prom.

Daugiausiai į alkoholio matuoklį įpūtė „Toyota“ automobiliu važiavęs vaikinas. Gerai nusiteikęs vairuotojas net neatrodė nerimaujantis dėl patikros, o reikėjo, jis įpūtė 1,08 prom. Sužinojęs rodmenis vaikinas nenuliūdo, dar juokavo ar jo draugas turės paskolinti 800 eurų.

Visgi, vienam vairuotojui išties nuotaika pablogėjo, kai pamatė policijos pareigūnus. Pasirodo, kad neturėdamas vairuotojo pažymėjimo, kurio niekada ir nebuvo įgijęs, vairavo automobilį „VW Golf“. Maža to, vairuotojas dar ir buvo neblaivus, alkoholio matuoklis parodė 0,66 promilės.

Kaip ir beveik visi pažeidėjai, vaikinas teigė, kad išvakarėse išgėrė pora alaus, ryte jautėsi gerai ir galvojo, jog gali ramiai važiuoti. Be viso to, pažeidėjas daugiausiai nerimavo dėl automobilio, jis priklauso broliui, o dabar transporto priemonė gali būti konfiskuota. Pareigūnai teigė, kad vaikinas už vairavimą neturint tam teisės bei neblaivaus sėdėjimą prie vairo šiais metais yra baudžiamas ne pirmą kartą.

Iš festivalio išvažiavę ir į reidą papuolę vairuotojai nors rankose ir laikė protokolus, buvo laimingi. Gerai nusiteikusios kompanijos draugiškai stūmė automobilius, pozavo prieš objektyvą bei dainomis stengėsi visiems nuotaiką padaryti dar geresne.

Dar tris neblaivius vairuotojus LKPT pareigūnai sustabdė ne prie festivalio, o kitose Molėtų r. vietose.

© DELFI / Erika Venckutė

Džiaugsmas, kaip laimėjus loterijoje

Reido metu pareigūnai matė ne vieno jaunuolio džiaugsmą, kai alkoholio matuoklis parodydavo leistiną promilių skaičių. Iš viso reido metu buvo nustatyti 25 „nedapūtimai“, keturi iš jų buvo laimingieji, jie vos per plauką negavo baudos.

Begalės festivalio dalyvių ėjo prie pareigūnų tam, kad pasitikrintu blaivumą. Pasirodo, renginyje nebuvo alkotesterio, kuriuo pasitikrinę žinotų ar galima sėsti prie automobilio vairo. Nusivylę festivaliu jaunuoliai buvo nukreipiami į greta esančia kavinę, kurioje esantis alkoholio matuoklis apytiksliai nurodydavo promilių skaičių, pamatę netinkamus rodmenis jie prisėsdavo kavinėje pavalgyti arba eidavo į ežerą išsimaudyti.

Sekmadienio rytą LKPT pareigūnai nedidelį reidą surengė ir Vilniuje. Per dvi valandas Drujos g. protokolai surašyti trims neblaiviems vairuotojams – 0,71, 0,74 ir 1,02 prom. Du iš jų – teisėsaugininkai: Kalėjimų departamento pareigūnas ir „Aro“ išminuotojas.