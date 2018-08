Policija praneša, kad vyriškis, gimęs 1983 metais, sviedinį galimai rado miške. Jį raseiniškis bandė perpjauti, prie gyvenamo namo, tačiau ar nuo sprogimo nukentėjo ir namas, nepranešama. Įvykio vieta Raseiniuose © Vytalius Judickas / Alio, Raseiniai Nukentėjusysis dėl daugybinių kūno sužalojimų, kairės kojos piršto amputacijos, kairės rankos amputacijos gydomas Kauno klinikose.











11 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.