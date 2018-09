Reidą Taikos prospekte pareigūnai pradėjo 8.00 val. Tokiu metu Taikos prospekte eismas yra gana intensyvus. Jau pačioje priemonės pradžioje buvo sustabdytas vairuotojas su tamsintais vairuotojo ir keleivio pusės langais. Vyrui teko nuimti tamsinimo juostą.

Reido metu buvo naudojami modernūs alkotesteriai. Vairuotojams nebereikia turėti tiesioginio kontakto su prietaisu, tereikia per atstumą kelias sekundes pūsti. Alkotesteris promilių skaičiaus nerodo, tik nustato ar vairuotojas vartojęs alkoholį ar ne. Jei gaunamas signalas apie teigiamą rezultatą, naudojamas įprastas alkotesteris.

Nepraėjus nei pusvalandžiui nuo reido pradžios BMW vairuotojo alkotesterio rodmenys rodė 1.03 promilės. Vyras į kalbas su žurnalistais nesileido ir puolė intensyviai skambinti ieškoti pažįstamo, su kuriuo galėtų tęsti savo kelionę.

Įpusėjus priemonei buvo užfiksuoti du vairuotojai pažeidę saugos diržo segėjimo taisyklę. Vienas iš jų buvo taksi vairuotojas, vežęs du vyrus, iš kurių vienas miegojo ant galinės sėdynės.

Vienas vairuotojas su savimi neturėjo vairuotojo pažymėjimo. Patikrinus sistemoje nustatyta, kad negalioja jo automobilio „VW Golf“ draudimas.

Pačioje reido pabaigoje įkliuvo valymo paslaugos teikiančios įmonės vairuotojas. Pasak mikroautobusą sustabdžiusio pareigūno, įtartinas kvapas iš salono pasijautė tik vairuotojui atsidarius langą. Uoslė pareigūną neapgavo. Pusamžis vairuotojas „pripūtė“ 1.55 prom.

Apmaudžiausia tai, kad kartu važiavo dar du valymo įmonės darbuotojai. Jie žurnalistams teigė, kad nei neįtarė, kad vairuotojas gali būti neblaivus. Kolegos buvo blaivūs ir norėjo važiuoti į darbą, tačiau pareigūnai neleido to padaryti. Automobilis gali būti konfiskuotas, o 1.55 prom. „įpūtusiam“ vairuotojui gresia baudžiamoji atsakomybė.

Vyras nesutiko su alkotesterio parodymais. Vairuotojas atkakliai tvirtino, kad ryte jo asmeninis alkotesteris rodė leistinas 0.2 prom.

Tiesa, vyras neneigė, kad vakar išgėrė visą butelį stipraus gėrimo, tačiau ryte jautėsi gerai. Vairuotojas teigia nebijantis važiuoti tokios būsenos, juolab, kad asmeninis alkotesteris rodė leidžiamus skaičius. Vairuotojas prašė pareigūnų, kad šie antrą kartą leistų jam pasitikrinti, tačiau sulaukė neigiamo atsakymo. Vyras bus nuvežtas pasitikrinti kraujo, kad būtų nustatytas tikslus jo girtumas.

Vyras spėja, kad bus atleistas iš darbo.

Šis reidas buvo Europos kelių policijos tinklo TISPOL inicijuojamos tarptautinės eismo kontrolės priemonės projekto dalis.

Šių metų rugsėjo 17–23 d. TISPOL priemonę „Dėmesys į kelią“ (angl. „Focus on the Road“), kurios metu rugsėjo 19 d. bus vykdomas projektas EDWARD – Europos diena be žūčių kelyje (angl. „European Day without a Road Death“).

Šio projekto tikslas – atkreipiant visuomenės dėmesį į eismo saugumą keliuose, vykdyti įvairias priemones, siekiant, kad rugsėjo 19 d. Europos keliuose nežūtų nė vienas žmogus.

Tarptautinė eismo dalyvių sąmoningumo ir saugaus eismo propagavimo akcija prasidės Ispanijoje ir keliaus per Airiją, Jungtinę Karalystę, Belgiją, Liuksemburgą, Vokietiją, Prancūziją, vyks Skandinavijos šalyse, Latvijoje, Estijoje ir Lietuvoje.