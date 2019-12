Ikiteisminį tyrimą atlikusi Vilniaus apygardos prokuratūra teigia, kad 24 metų J. Baronas turėdamas tikslą platinti laikė narkotines medžiagas, taip pat jų buvo įsigijęs savo reikmėms, be to, neteisėtai įgijo, laikė ir panaudojo šaunamąjį ginklą ir šaudmenis, pažeidė viešąją tvarką bei nesunkiai sutrikdė sveikatą kitų žmonių gyvybei pavojingu būdu. Pastarasis nusikaltimas įvykdytas dar 2017 metų rugpjūtį picerijoje Vilniaus Antakalnio mikrorajone, kai susikivirčijus dviem kompanijoms J. Baronas išsitraukė ir panaudojo šaunamąjį ginklą, o atsitiktinai atšokusi kulka sužalojo merginos koją.

Po šio nusikaltimo J. Baronas pasislėpė, policija buvo paskelbusi net oficialią įtariamojo paiešką, tačiau ji buvo nesėkminga beveik dvejus metus, kai 2019 metų birželį vyras buvo sulaikytas netoli Malagos esančiame miestelyje. Ispanijos spauda skelbė, kad šioje šalyje Lietuvos pilietis buvo seksualiniu priekabiavimu ir dokumentų klastojimu, tačiau šiandien aišku, kad joks tyrimas Ispanijoje dėl tokių nusikaltimų J. Barono ažvilgiu net neatliekamas.

„Įtariamasis Lietuvoje laikomas pavojingu nusikaltėliu“, – po J. Barono sulaikymo skelbė Ispanijos žiniasklaida.

Pagal dabar J. Baronui pateiktus kaltinimus aiškėja, kad jam pagal inkriminuojamas nusikalstamas veikas gresia ne griežtesnė kaip aštuonerių metų laisvės atėmimo bausmė. Anksčiau jam buvo pareikšti įtarimai dėl pasikėsinimo nužudyti, bet sugrąžinus J. Baroną į Lietuvą šie įtarimai buvo perkvalifikuoti į švelnesnius – jis kaltinamas tik dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo.

„Aš pabėgau iš Lietuvos, nes mano gyvybei grėsė pavojus, bet dabar jau šios problemos išsisprendė“, – pirmadienį teisme sakė J. Baronas. Jis mano, kad baudžiamosios bylos nagrinėjimo galėtų laukti namuose, o ne įkalinimo įstaigoje ir klausimą dėl kardomosios priemonės pratęsimo nagrinėjančiai teisėjai pasiūlė vėl jam uždėti apykoję – kaip tai buvo padaryta dar iki skandalingųjų šaudynių.

„Manau, kad man nereikėtų daugiau skirti suėmimo, aš ir taip devynis mėnesius išbuvau suimtas (dar iki šaudynių J. Baronas buvo laikomas Lukiškėse, bet iki teismo buvo išleistas į laisvę – DELFI), – sakė jis. Man buvo taikoma apkykojė, kol nepasikėsino į mano gyvybę – juk iš bylos medžiagos matyti, kad tai buvo pasikėsinimas į mane. Kadangi įvyko tokia situacija, aš labai gailiuosi.“

J.Baronas sakė, kad paleistas į laisvę bandytų įsidarbinti, nes anksčiau yra dirbęs vadybininku, taip pat pats esą prekiaudavo automobiliais. Teisėjos paklaustas, kur gyveno ir veikė Ispanijoje, kaltinamasis sakė: „Kur buvau, nenorėčiau sakyti, tai su byla nesusiję, bet gyvenau – dirbau pavienius darbus, tai statybose ar dar kažką, bet neoficialiai. Nuomovausi apartamentus.“

Į laisvę J. Baroną teismo prašė ir daugybėje rezonansinių istorijų kaltinamuosius gynusi advokatė Ingrida Botyrienė, pažymėjusi, kad J. Barono byloje pasikeitė vienas esminė aplinkybė, į kurią atsižvelgdami teisėjai anksčiau skirdavo griežčiausią kardomąją priemonę – panaikinti kaltinimai dėl pasikėsinimo nužudyti.

„Tyrimo eigoje pasitvirtino aplinkybės ir J. Barono veika buvo perkvalifikuota į nesunkią, o švelnesnės kardomosios priemonės turėtų užtikrinti jo dalyvavimą procese“, – advokatė mano, kad jos ginamajam galėtų būti skirta intensyvi priežiūra, taip pat dokumentų paėmimas, skirtas rašytinis pasižadėjimas neišvykti.

Tuo metu valstybinį kaltinimą palaikantis prokuroras Rolandas Imbrasas nemano, kad J. Baroną galima paleisti į laisvę – jis galėtų ne tik pasislėpti nuo teismo, bet ir daryti naujas nusikalstamas veikas.

„Atsižvelgiant į jo asmenybę, nepaisant to, kad jis turėjo pastovią gyvenamąją vietą, darbą, tačiau kaltinamas yra ne viena nusikalstama veika, manau, vėl gali slapstytis ir daryti naujas nusikalstamas veikas, juk ir ankstesni darbo santykiai nesulaikė nuo nusikalstamų veikų darymo“ – sakė prokuroras.

Jis taip pat pažymėjo, kad nors J. Baronas ir teigia, kad neturi ryšių užsienyje, tačiau esą net jų ir neturėdamas beveik dvejus metus sugebėjo slapstytis nuo Lietuvos teisėsaugos. Be to, R. Imbrasas stebėjosi, kaip save teigiamai charakterizuoja J. Baronas, sakydamas, kad būdamas laisvėje laikėsi jam skirtų kardomųjų priemonių, bet juk iš tikrųjų vaikščiojo po miestą su neteisėtai įgytu ginklu. O jo teiginiai, kad esą jo gyvybei grėsė pavojus, tėra tik gynybinė versija.

Ar J. Baronas bus išleistas į laisvę, ar toliau bus suimtas, teisėja Ieva Narbutaitė paskelbs dar šią savaitę.

Nuėmė apykoję

Po vos tragiškai nesibaigusio incidento sostinės picerijoje J. Baronuo pavyko pasprukti tik dėl to, kad jam prieš pat incidentą buvo nuimta apykojė, kurią jam buvo nurodęs uždėti teismas – anksčiau įtariamajam buvo taikomas suėmimas narkotikų platinimo byloje.

Ne kartą dėl įvairių Kelių eismo taisyklių (KET) pažeidimų įkliuvęs ir taip pat arešto bausme baustas (dėl to net buvo konfiskuotas jo motinos Laimos Pikul prabangus BMW) J. Baronas buvo sulaikytas 2015 m. rugsėjį, kai pas jį buvo rasta apie 350 g marihuanos. Šiuos narkotikus jis teigia įsigijęs sau – asmeniniam vartojimui. Be to, jam inkriminuojamas narkotinių medžiagų platinimas, kai jis vienam dabar jau nuteistam vyrui atnešė narkotinių medžiagų pavyzdžių.

Kartą J. Baronas jau buvo teistas dėl narkotinių medžiagų įgijimo – jam buvo skirta beveik dviejų mėnesių arešto bausmė už tai, kad jis dar Vilniuje, Antakalnio mikrorajone, prie Neries upės, iš nenustatyto asmens už 30 eurų nusipirko 101,77 g kanapių. Jas vyras laikė automobilyje BMW, o tą patį vakarą, apie 23.20 val., buvo sulaikytas Žirmūnų g.



Baudžiamojon atsakomybėn patrauktas J. Baronas tyrėjams aiškino, kad kanapių nusipirko iš vieno iššaukiančiai atrodančio vyriškio, su kuriuo susipažino prie Neries upės vedžiodamas šunį.

„Praeidamas pro šalį užuodžiau rūkomos „žolės“ kvapą ir susigundžiau“, – J. Baronas sakė, kad nepažįstamojo paprašė duoti parūkyti, bet šis pasiūlė geriau kanapių iš jo nusipirkti. J. Baronas sutiko – iš kišenės išsitraukė 30 Eur.

Narkotines medžiagas J. Baronas paslėpė Šilo miške Antakalnyje – bijojo, kad grįžus į namus kanapių kvapą užuos jo motina Laima Pikul. Tą patį vakarą J. Baronas išvažiavo pasivažinėti po miestą, pakeliui sutiko savo draugą, kuris važiuojant automobiliu užuodė „žolės“ kvapą.

„Išėmiau iš kišenės parodyti, bet tuo metu pamačiau iš paskos važiuojančius policijos pareigūnus ir supanikavau, „žolės“ gumbulas nukrito“, – sakė jis.

Netrukus J. Barono vairuojamą BMW sustabdė policijos pareigūnai – su kanapėmis sulaikytas vairuotojas ir jo draugas buvo pristatyti į komisariatą. J. Baronas tikino, kad narkotines medžiagas nusipirko sau.

Tuo metu policijos pareigūnai prisipažino, kad J. Barono vairuojamą automobilį sustabdė tik dėl to, jog vairuotojas keistai elgėsi – esą pamatęs policininkus jis labai susijaudino.

Pareigūnai manė, kad vairuotojo dokumentai yra netvarkingi, bet kai šį sustabdė, iš karto užuodė kanapių kvapą, be to, ant automobilio kilimėlio mėtėsi „žolė“.

Pasak policininkų, J. Baronas atsisakė nurodyti, iš kur gavo narkotines medžiagas, o jo draugas tikino, kad tuo metu ketino susisukti suktinį, bet pamatęs policijos automobilį, labai išsigando.

Tyrimo metu pareigūnai taip pat patikrino, ar J. Baronas vartoja narkotines medžiagas – toksikologijos ekspertų išvadose nurodyta, kad tyrimo metu buvo nustatyta, jog jo šlapime buvo rasta tetrahidrokanabilio karboksi rūgšties, amfetamino ir metamfetamino.

Anksčiau J. Baronas taip pat buvo teistas dėl viešosios tvarkos pažeidimo bei dėl policijos pareigūnų papirkimo – neblaivus sulaikytas prie automobilio vairo, kai buvo apgadinęs kaimyno automobilį, jis policininkams davė 150 litų (43,44 eurų) kyšį. J. Baronas iki šiol buvo nuolatinis teismų „lankytojas“ – teisėjai nespėdavo nagrinėti jam iškeltų administracinių nusižengimų bylų, kai jis neturėdamas teisės vairuoti sėda prie vairo.

Visą laiką J. Baronas teigdavo, kad gailisi dėl savo elgesio. „Nusižengimus padariau lengvabūdiškai, nepagalvojęs apie galimas neigiamas pasekmes – šiuo metu dedu visas pastangas, kad daugiau administracinių nusižengimų nedaryčiau“.

Kad J. Baronas turi didelių problemų, anksčiau DELFI yra pripažinusi ir jo motina Laima Pikul – ji sakė, kad visais būdais bando sudrausminti savo sūnų, tačiau jam nieko negali padaryti – jis suaugęs žmogus.

„Manau, draugai daro blogą įtaką, nes jis laiką leidžia su draugais, todėl ir tokias nesąmones daro, gal prieš draugus čia toks vaidinimas, nežinau“, – anksčiau teigė ji. Kad J. Baronas galėjo dalyvauti kruviname incidente Antakalnyje, iki šiol netiki jo sesuo Oksana Pikul-Jasaitienė.

„Nuo ubago lazdos, kalėjimo ir senos mergos niekas neapsaugotas. (...) Mūsų šeima stipri, tokie šunys ir lieka loti savo supuvusiuose garduose, o mes gyvename!“ – anksčiau piktai reaguodama į DELFI paskelbtus straipsnius apie J. Barono nuodėmes feisbuke plūdosi „pupytė“.