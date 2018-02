„Taip, skųsime, skundas rašomas“, – BNS sakė Vilniaus apygardos prokuratūros 1-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus vyriausiasis prokuroras Julius Rėksnys. Pasak jo, trečiadienį skundas jau bus paduotas Vilniaus apygardos teismui, rašo BNS. Antradienį įtariamajam baikerio Aivaro Kilkaus nužudymu Laurynui Baltrūnui suėmimas nebuvo pratęstas – teismas nusprendė skirti jam intensyvią priežiūrą ir paimti dokumentus. Prokuratūra prašė suėmimą pratęsti dviem mėnesiams, apeliaciniu skundu prašoma panaikinti nutartį. „Suėmimo pagrindai neišnykę, dabar yra dar daugiau duomenų, bet kažkodėl kitokia nutartis, nei ankstesnė“, – sakė J. Rėksnys. Įtariamojo suėmimo terminas baigiasi vasario 19 dieną. Įtariamajam baikerio A. Kilkaus nužudymu L. Baltrūnui yra pateikta naujų įtarimų, susijusių su ankstesniais konfliktais su kitais asmenimis. Jeigu teismas prokuratūros prašymą būtų patenkinęs ir pratęsęs suėmimą, L. Baltrūnas už grotų būtų laikomas iš viso pusę metų, jis buvo sulaikytas pernai spalio pabaigoje. Abu vyrai – baikeriai, L. Baltrūnas yra klubo „MC vorai“ prezidentas, dingusysis A. Kilkus taip pat anksčiau priklausė šiam klubui. Baikeris A. Kilkus dingo pernai – prieš keturis mėnesius, spalio 15 dieną, apie 17 val., motociklu išvyko iš namų Vilniuje ir negrįžo, jo buvimo vieta nėra žinoma. Skelbta, kad spalio 15-osios popietę vyras galėjo būti pastebėtas Trakuose, Trakų rajone ar Senojoje Varėnoje. „Mes dirbsime rankų nenuleisim ir ką galėsime, padarysime“, – apie bylos tyrimą ir paieškas BNS sakė prokuroras J. Rėksnys.











