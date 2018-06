Šiuo metu byloje įtarimai dėl vaikų žūties pareikšti jų motinai, tačiau neatmetama galimybė, kad į įvykį gali būti pažiūrėta ir kaip į nelaimingą atsitikimą. „Tyrimas vyksta, sprendimų nėra. Nuo pat pradžių aš sakiau, kad byla yra sudėtinga – sudėtinga todėl, kad ji iš esmės yra ir psichologiniu požiūriu, ir socialiniu požiūriu sudėtinga, nes visuomenė skilo į dvi dalis: vieni mano, kad mama yra auka, kiti mano, kad mama yra kalta. Tai tam, kad priimtume teisingą sprendimą, reikia atlikti daug veiksmų, daug ekspertinių tyrimų“, – BNS šią savaitę sakė bylos tyrimui vadovaujanti Kauno apylinkės prokurorė Renata Oželienė. Susiję straipsniai: Gaisre žuvusių vaikų mama – sulaikyta: jos pasakojimas iškėlė daug klausimų Pasak jos, kol kas nėra užtikrintai atsakyta ir į vieną esminių tyrimo klausimų – nuo ko kilo gaisras. „Viskas prielaidų lygyje, o tyrimui reikalingos neabejotinos ir ne prielaidomis grįstos išvados“, – sakė prokurorė. Ikiteisminis tyrimas pradėtas šių metų kovą, kai dvejų metų mergaitė ir penkerių metų berniukas žuvo kilus gaisrui Tunelio gatvėje Kaune esančiame name. 1981 metais gimusiai jų motinai pareikšti įtarimai dėl neatsargaus gyvybės atėmimo. Namo langai buvo su grotomis, durys užrakintos, todėl vaikai neturėjo realios galimybės pasišalinti iš degančio namo, kuriame buvo palikti vieni.

