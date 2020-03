Pro Kauno pareigūnų akis nepraslydo ne tik neblaivūs vairuotojai

6 vairuotojai vairavo transporto priemones vartoję alkoholio. Visiems jiems nustatytas lengvas girtumo laipsnis – 1,34 prom.; 0,56 prom.; 0,43 prom.; 0,44 prom.; 0,46 prom.; 0,43 prom. Dar 10 vairuotojų taip pat buvo vartoję alkoholio, tačiau kaip parodė alkotesteris, jie neviršijo nustatytos leistinos normos, pranešė policija.

Patikrindami daugiau nei 1100 transporto priemonių ir jų vairuotojų, pareigūnai nustatė ne tik neblaivius vairuotojus. Paaiškėjo, kad 3 vairavusieji visgi neturėjo teisės to daryti, 1 asmuo perdavė vairuoti transporto priemonę neturinčiam teisės to daryti, dar vienas vairavo transporto priemonę be techninės apžiūros, na o krovininę transporto priemonę vairavęs asmuo vežė krovinį nepritvirtinęs jo pagal nustatytus reikalavimus.

Taip pat nustatytas ir pavojingo vairavimo atvejis, neblaivus dviračio vairuotojas, transporto priemonė su vasarinėmis padangomis, ne pagal reikalavimus tamsinti priekiniai šoniniai automobilio stiklai bei transporto priemonė su kitai transporto priemonei priskirtais valstybinio numerio ženklais.

Pareigūnai primena, jog tokios eismo saugumo užtikrinimo priemonės bus vykdomos ir šiandien visoje Kauno apskrityje, o vairuotojus ragina kelyje laikytis Kelių eismo taisyklių vardan savo ir kitų eismo dalyvių saugumo.