Nukentėjusioji irgi yra sportininkė – Ilona Kokoš, Lietuvos ir Europos fitneso čempionė. Moteris yra valstybės saugoma liudytoja – ją į teismą atlydėjo du kaukėti Lietuvos kriminalinės policijos biuro pareigūnai. I. Solionovas yra suimtas, jį atvežė konvojaus pareigūnai. „Lietuvos, pasaulio čempionatai, profesionalus sportininkas“, – teismui prisistatė 52 metų kaltinamasis. Į teismą atvyko ir moterį išgelbėjęs taksi vairuotojas. „Aš anksčiau užsiėmiau boksu. Darbe visko būna, tačiau, kad 12-tą dienos kažkas gali nutikti, nemaniau“, – BNS sakė taksistas. Jis byloje taip pat pripažintas nukentėjusiuoju. Įtariama, kad J. Solionovas bandė padegti buvusią sugyventinę, ją išgelbėjo taksi vairuotojas. „Kaltinamasis itin žiauriai, sudeginant, kėsinosi nužudyti savo buvusią sugyventinę ir šalia buvusį taksi vairuotoją, visuotinai pavojingu būdu sunaikinti taksi automobilį, tačiau savo nusikaltimo nebaigė tik dėl priežasčių, nepriklausiusių nuo jo valios,“ – yra sakęs ikiteisminiam tyrimui vadovavęs prokuroras Tomas Čepelionis. Iš namų išėjusi moteris įsėdo į išsikviestą taksi automobilį. Jai nespėjus uždaryti durelių, prie automobilio pribėgo jos buvęs sugyventinis ir, apipylęs mašinoje sėdinčią moterį benzinu, bandė įžiebti rankoje laikomą žiebtuvėlį. Visa tai išvydęs taksi vairuotojas staigiai sureagavo: iš vyro rankų jis išmušė žiebtuvėlį ir užlaužė jam ranką. Benzinu taip pat apsipylusį ir jau kitą žiebtuvėlį rankoje turintį J. Solionovą vairuotojas laikė, kol atvyko policijos pareigūnai ir J. Solionovą sulaikė. Vilniaus apygardos teismui perduotoje byloje J. Solionovas kaltinamas grasinimu nužudyti ar sunkiai sutrikdyti asmens sveikatą, pasikėsinimu nužudyti du asmenis itin žiauriai, kitų žmonių gyvybei pavojingu būdu ir pasikėsinimu visuotinai pavojingu būdu sunaikinti svetimą turtą. 2016 metais Vilniaus miesto apylinkės teismas jau buvo nuteisęs J. Solionovą už grasinimus nužudyti buvusią sugyventinę ar sunkiai sutrikdyti jos sveikatą. Vyro siunčiamas grasinančio pobūdžio SMS žinutes moteris vėl pradėjo gauti pernai rudenį, kai, atlikęs vienų metų laisvės atėmimo bausmę, jis išėjo iš įkalinimo įstaigos. Siunčiamos žinutės nukentėjusiajai sukėlė pakankamą pagrindą manyti, kad grasinimai nužudyti gali būti įvykdyti. J. Solionovui už įvykdytas nusikalstamas veikas gresia laisvės atėmimas iki 20 metų arba iki gyvos galvos.











