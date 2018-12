Pravieniškių pataisos namuose atskiriami neigiamą įtaką darantys nuteistieji

Ketvirtadienį įstaigos pareigūnai kartu su Viešojo saugumo tarnybos pareigūnais, nuteistuosius, atliekančius laisvės atėmimo bausmę 1-ame ir 2-ame būriuose, perkėlė į 3-ią ir 4-ą būrius. Šiais veiksmais siekiama reorganizuoti Pravieniškių pataisos namus-atvirąją koloniją taip, kad nuteistieji, turintys autoritetą tarp nuteistųjų ar laisvėje egzistuojančiose nusikalstamose grupuotėse, darytų kuo mažesnę įtaką kitiems nuteistiesiems, skelbia Kalėjimų departamentas. Galimybė nuteistuosius perkelti į du būrius iš keturių atsirado po to, kai 60 nuteistųjų iš 2-o sektoriaus bausmės atlikimui buvo perkelti į kamerų režimo patalpas pataisos namų 3-iame sektoriuje. Perkėlus nuteistuosius iš 1-o ir 2-o būrio į 3-ią ir 4-ą būrius, jų sektoriuje buvęs sporto inventorius bei buitinė technika perduota į kitus būrius ar sektorius, kuriuose jų trūko. Sukėlus nuteistuosius į du būrius, ketinama lokalinį sektorių perskirti tvora ir užtikrinti saugesnes nuteistųjų laikymo sąlygas. Be to, artimiausiu metu, ketinama nuteistuosius, galinčius daryti įtaką kriminogeninei situacijai pataisos namuose ir atliekančius bausmę 1-ame lokaliniame sektoriuje, perkelti bausmės atlikimui į kamerų tipo patalpas. Šiuo metu baigiami pastatų remonto darbai 3-iame sektoriuje. Pasak departamento, tai padės užtikrinti saugias nuteistųjų laikymo sąlygas, sumažinti neleistinų nuteistiesiems turėti daiktų įsigijimo organizavimą bei platinimą. Tomis pačiomis pareigūnų pajėgomis ketvirtadienį po pietų buvo atliktos nuteistųjų, atliekančių laisvės atėmimo bausmę 3-iame sektoriuje kamerų tipo patalpose, perkeltų iš 2-o sektoriaus, bei jų gyvenamųjų patalpų kratos. Kalėjimų departamentas skelbia, kad siekiant sumažinti subkultūros apraiškas pataisos namuose, nupirkta naujų indų nuteistųjų valgyklai 3-iame sektoriuje. Dalis nuteistųjų buvo pareiškusi, kad atsisako valgyti valgykloje pagaminto maisto, tačiau vėliau pareiškimus atsiėmė. Vis dar yra nevalgančių valgykloje gaminto maisto, tačiau jie maisto produktų perka parduotuvėje ir maistą gamintasi patys. Pataisos namų administracija bando nustatyti nuteistuosius, galbūt verčiančius ar darančius įtaką kitiems nuteistiesiems, kad šie nevalgytų jiems valgykloje gaminamo maisto. Su nuteistaisiais nuolat bendrauja administracijos darbuotojai, jie aiškina apie galimas pasekmes badaujant ar kitaip pažeidžiant nustatytą tvarką. „Nuteistieji turi suprasti, kad įstaigos administracija netoleruoja subkultūros apraiškų ir neketina taikstytis su pažeidėjais ar nuteistaisiais, palaikančiais subkultūrą“, – teigia departamentas. Apie tai, kas daugybę metų vyko „bachūrų“ valdomuose Pravieniškių pataisos namuose, kaip kalinių gyvenimas pasikeitė po garsiojo televizijos projekto „Chorų karai“, kaip užversti pačio baisiausio gyvenimo puslapį ir iki šiol neskelbtus faktus apie gyvenimą zonoje skaitykite DELFI spec. korespondento Dainiaus Sinkevičiaus knygoje „Pravieniškių mafija. Nerašyti zonos įstatymai“. Šioje knygoje – ir itin atviros nuteistųjų išpažintys. „Ši knyga įtraukia taip, kad net ir padėjęs ją nebegali nustoti galvojęs, ką perskaitei, – sako DELFI vyriausioji redaktorė Rasa Lukaitytė-Vnarauskienė. – Dar labiau sukrečia, kad aprašomi įvykiai ir herojai yra tikri ir jie yra visai šalia mūsų. Ir dauguma jų – visiškai jauni vaikinai, už grotų patekę pirmą kartą ir dar būdami nepilnamečiais.“ Leidykla „Baltos lankos“ jau pradėjo išankstinę knygos „Pravieniškių mafija. Nerašyti zonos įstatymai“ prekybą internetu – ją galima įsigyti paspaudus šią nuorodą. DELFI / Andrius Ufartas „Pravieniškių mafija“ – daugiau kaip šešerius metus pataisos namuose veikęs itin pavojingas nusikalstamas susivienijimas, kurį sudarė teisėsaugai gerai žinomi asmenys iš pavojingų organizuotų nusikalstamų grupuočių. Susikūrę kriminalinio pasaulio subkultūros elgesio taisykles grupuotės nariai zonoje perėmė valdžią – jiems pakluso ne tik kiti kaliniai, bet ir pataisos namų darbuotojai.

24 Pasidalino

Pasidalino











It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.