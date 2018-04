Prokuratūros atstovė Gintarė Vitkauskaitė-Šatkauskienė BNS sakė, kad vyrą prašoma suimti dviem mėnesiams. Posėdis vyks pirmadienį Vilniaus miesto apylinkės teisme. 26 metų žuvusioji K. G. vyko taksi automobiliu. Pasak policijos, avarijos kaltininkas – neblaivus kito automobilio vairuotojas. Nelaimė įvyko 4.17 val. Laisvės prospekto ir T. Narbuto gatvių sankryžoje. Čia susidūrė per „City Bee“ sistemą nuomotas „Volkswagen“ ir taksi automobilis „Toyota“. Per avariją taip pat apgadintas BMW automobilis. Kaip pranešė policija, „Volkswagen“ 54 metų vairuotojui R. S. nustatytas 1,51 promilės girtumas. Jis buvo sulaikytas ir uždarytas į areštinę. R. S. nebuvo žinomas kaip nuolatinis Kelių eismo taisyklių pažeidėjas – kartą buvo baustas už greičio viršijimą, buvo patekęs į neįskaitinius eismo įvykius. Po sekmadienio naktį Vilniuje įvykusios tragiškos avarijos susisiekimo ministras Rokas Masiulis teigia, kad reikia diskutuoti apie vadinamųjų alkoblokų – transporto priemonės užvedimą blokuojančių alkotesterių – įrengimą nuomojamuose automobiliuose. „Vairavimas išgėrus yra didžiulė Lietuvos bėda, daromi įvairūs žingsniai, kad tą užkardytume, sustabdytume šias tendencijas. Bet panašu, kad visi tie veiksmai eina perniek – žmonių mentalitetas vis dėlto nėra pažengęs tiek, kad suprastų, kad negalima sėsti už vairo (išgėrus – BNS). Viena priemonių, dėl kurių privalome diskutuoti – alkoblokų įrengimas nuomojamuose automobiliuose“, – LRT radijui sakė R. Masiulis. „Kviesime šiuo verslu užsiimančias bendroves kuo skubiau spręsti šį klausimą dėl alkoblokų įvedimo“, – teigė ministras.











