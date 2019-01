Teismas baudžiamuoju įsakymu kaltinamajam paskyrė baudą su vaizdo registratoriaus konfiskavimu, Trakų rajono policijos komisariatas už administracinį nusižengimą skyrė baudą su teisės vairuoti transporto priemones trims mėnesiams atėmimu.

2018 m. rugsėjo 3 d., apie 16.40 val., Trakų r., Paluknio kaime patruliuojantys Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos patruliai sustabdė pažeidėją, kuris, jiems matant, ten esančioje sankryžoje lenkė dvi prieš jį važiavusias transporto priemones. Buvo surašytas protokolas ir pradėta administracinio nusižengimo teisena. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 420 str. numato, kad už lenkimą vietose, kuriose pagal Kelių eismo taisykles draudžiama lenkti, gresia bauda nuo 170 iki 230 eurų su privalomu teisės vairuoti transporto priemones atėmimu nuo trijų iki šešių mėnesių.

Spalio 18 d. nagrinėjant šią bylą Trakų rajono policijos komisariate, pažeidėjas, 25 metų amžiaus vilnietis, nesutikdamas su tuo, kad padarė administracinį nusižengimą, pateikė automobilio vaizdo registratoriaus užfiksuotą įrašą, kuriame matosi, kad lenkimo manevras buvo atliktas iki Paluknio kaime esančios sankryžos. Paaiškėjus naujoms aplinkybėms, bylos nagrinėjimas buvo atidėtas, praneša Vilniaus apskrities policija.

Trakų rajono policijos komisariato Reagavimo skyriaus viršininkas Aurimas Tviraga, analizuodamas pateiktą vaizdo įrašą, pastebėjo keistų nesutapimų – pasikeitusi gamta, t. y. kai kurie medžiai buvo be lapų, kiti ‒ su akivaizdžiai pageltusiais ar paraudusiais lapais, nors rugsėjo 3 d., kai buvo padarytas pažeidimas, medžiai žaliavo. Be to, vaizdo įraše nesimatė nei pažeidėjo sustabdymo, nei kelių policijos pareigūnų, išvažiuojančių iš šalutinio kelio. Įtarus, kad pateikti duomenys buvo suklastoti, Trakų rajono policijos komisariate pradėtas ikiteisminis tyrimas. Pareiškus įtarimą, vilnietis prisipažino, kad, siekdamas išvengti administracinės atsakomybės, suklastojo vaizdo įrašą, prieš tai specialiai tam įsigijęs vaizdo registratorių.

Vilniaus regiono teismo Trakų rūmuose buvo išnagrinėta ši baudžiamoji byla ir teismo baudžiamuoju įsakymu kaltinamajam paskirta bauda ir vaizdo registratoriaus konfiskavimas, prieš tai už administracinį nusižengimą Trakų rajono policijos komisariate jam buvo paskirta bauda su teisės vairuoti transporto priemones trims mėnesiams atėmimu.