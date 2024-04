Poliklinikoje save ranka tenkinęs radviliškietis pasiųstas už grotų

Šiaulių apylinkės teismo Radviliškio rūmuose paskelbtas nuosprendis 28-erių metų radviliškiečiui. Jis pripažintas kaltu dėl to, kad viešai save tenkinęs ranka Radviliškio pirminės sveikatos priežiūros centre, sutrikdė viešąją tvarką ir išgąsdino poliklinikos darbuotojas. Be to pasipriešino policijos pareigūnams.