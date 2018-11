Pirmadienį Policijos departamento Imuniteto valdybos viršininkas Elanas Jablonskas per spaudos konferenciją pranešė apie šį tyrimą. Trakų pareigūnas buvo dviem paroms uždarytas į areštinę, po to jam skirtos kitos kardomosios priemonės, jis pusei metų nušalintas nuo tarnybos.

Šis tyrimas prasidėjo prieš mėnesį, kai į Imuniteto tarnybą kreipėsi pilietis, kuris pranešė, kad Trakų policijos tyrėjas iš jo reikalauja kyšio už ikiteisminio tyrimo dėl grasinimo susidoroti nutraukimo.

Beje, kyšio reikalautojas netyrė minėtojo grasinimo susidoroti, ši byla buvo pas jo kolegę (ji dabar apklausta specialiąja liudytoja). Pasak E. Jablonsko, nėra duomenų, kad tyrėja būtų dalyvavusi korupcinėje schemoje.

Kyšio gavėjas ir davėjas buvo pažįstami - jie to paties medžiotojų būrelio nariai. Praėjusią savaitę medžioklės metu policininkui buvo perduotas 1 tūkst. eurų kyšis. Beje, tuo metu ikiteisminis tyrimas dėl grasinimų jau buvo nutrauktas, bet, įtariama, tai žinodamas pareigūnas nusprendė pasinaudoti situacija ir pasipelnyti.

Pasak E. Jablonsko, šis 37 metų tyrėjas jau ir anksčiau buvo Imuniteto valdybos akiratyje kaip linkęs į korupcinius santykius.

Per 2018 m. 11 mėn. pradėtas 51 ikiteisminis tyrimas pareigūnų atžvilgiu, iš jų 24 korupcinio pobūdžio ikiteisminiai tyrimai. Tendencijos mažėjančios, palyginimui, 2017 m. imuniteto padaliniai atliko 125 (2016 m. – 143) ikiteisminius tyrimus, pranešė Policijos departamentas.

Per 2018 m. 10 mėn. užregistruota 212 papirkimų atvejų, kuomet bandyta papirkti policijos pareigūnus. Palyginimui, per 2017 m. užregistruoti 393 papirkimų atvejai, 2016 m. - 471, 2015 m. - 817, 2014 m. - 896, 2013 m. - 866. Per 2018 – 2013 m. sumažėjimas 75,52 proc.