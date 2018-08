„Yra prielaidų teigti, kad buvo stengiamasi paslėpti nusikaltimo pėdsakus ir nusikaltimo vietoje buvo sukeltas gaisras. Vykdoma intensyvi paieška, bus kreipiamasi į teismą dėl suėmimo paskyrimo už akių“, - ketvirtadienį žurnalistams sakė Kauno apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras Darius Valkavičius. Ieškomi 1976 ir 1985 metais gimę Ukrainos piliečiai. Manoma, kad jie abu dalyvavo įvykdant nusikaltimą. Jie įtariami tyčiniu nužudymu visuotinai pavojingu būdu ir pasikėsinimu nužudyti. „Pirminė informacija mums leidžia teigti, kad dalyvavo abu“, – sakė prokuroras. Apie gaisrą devynaukštyje Kaune 22.44 val. pranešė vyras, jis nurodė, kad dega butas Birželio 23-iosios gatvėje esančiame name, jo viduje yra žmogus ir negali išeiti. Atvykus ugniagesiams, pro dviejų kambarių buto trečiajame aušte duris rūko dūmai. Patekus į vidų, išnešti du Ukrainos piliečiai: 1989 metais gimusiam B. N. medikai konstatavo mirtį, 1994 metais gimęs G. H. išvežtas į gydymo įstaigą. Užgesinus gaisrą pagalbos kreipėsi iš buto per langą pabėgęs dar vienas Ukrainos pilietis – A. V., gimęs 1998 metais. „Vienas iš bute buvusių vaikinų, kai pamatė tą incidentą, kad peiliu puolė, pasišalino per balkoną: išlipo ir kvietė pagalbą“, – pasakojo Kauno apskrities policijos viršininkas Darius Žukauskas. Jis medikų taip pat išvežtas į gydymo įstaigą, tačiau iš jos ketvirtadienį jau buvo paleistas. Antro sužeistojo gyvybei pavojus taip pat negresia. „Gauti keli telefoniniai skambučiai į Bendrąjį pagalbos centrą, kad reikalinga pagalba ukrainiečiams. (...) Sulaikyti įtariamo asmens iškart nepavyko, konstatuota, kad bute rastas nužudytas vienas vyras, kitiems dviem reikalinga medikų pagalba“, – teigė D. Žukauskas. Nustatyta, kad ukrainiečiai buvo sužaloti peiliu. Visi asmenys tarpusavyje pažįstami, o du iš jų – nužudytasis bei 1998 metais gimęs nukentėjusysis – broliai. Visi jie atvyko į Lietuvą dirbti statybose. Baigę darbą, ketvirtadienį statybininkai rengėsi išvykti atgal į Ukrainą. „Tie du asmenys, kurių mes ieškome, vartojo alkoholį“, – sakė Kauno policijos vadovas. Pirminiais duomenimis, tarp vyrų įvyko konfliktas, kuris ir pasibaigė mirtinu sužalojimu. „Iš tos informacijos, kurią turime, buvo tam tikrų įtampų tarp jų“, – sakė D. Žukauskas. Bute nustatyti du gaisro židiniai: kambaryje degė lova, taip pat tarp kambario bei koridoriaus degė linoleumas ir durys. Įvykio aplinkybes tiria policijos pareigūnai, jie pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl nužudymo. Įtariamiesiems gresia laisvės atėmimas nuo 8 iki 20 metų arba iki gyvos galvos. Dar trečiadienį paskelbta įtariamųjų paieška, apie tai informuoti Lietuvos ir užsienio šalių pasieniečiai. Tyrimą organizuoja ir jam vadovauja Kauno apygardos prokuratūros Pirmojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorai.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.