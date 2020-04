Policininkams teko 20-metį Kybartų sen. gyventoją vytis Kybartų gatvėmis ir vejomis. Keturračio vairuotojui pavyko ištrūkti iš miestelio, jis greitai išsuko iš kelio į laukus, tačiau policijos automobilio tai nesustabdė.

Galų gale keturratis laukuose užstrigo, tuo iškart pasinaudojo pareigūnai – iššokę iš automobilio pribėgo prie keturračio, nutraukė nuo jo vairuotoją ir patiesė jį ant žemės.

Paaiškėjo, kad vaikinas neturi teisės vairuoti, o keturratis ne tik be valstybinių numerių, bet ir be techninės apžiūros, ir be draudimo. Vaikinas buvo blaivus.