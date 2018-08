Dviems sulaikytiesiems bus prašoma suėmimo, o kitam švelnesnės kardomosios priemonės. Visi įtariamieji su policija reikalų neturėję. Neteisti ir nebausti administracine tvarka,LRT radijui sakė Policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis. Jo teigimu, nelaimė įvyko po dviejų jaunuolių kompanijų susistumdymo per konfliktą. „Įvyko paprasčiausiai konfliktas tarp paauglių. Du jaunuoliai ėjo ėjo, susitiko kitą jaunuolių kompaniją, susistumdė, tarp jų įvyko nedidelis konfliktas ir vienas iš jų po to konflikto ant grindinio mirė“, – teigė R. Matonis. Pasak jo, konflikte dalyvavusieji asmenys tarpusavyje nebuvo pažįstami. Policija aiškinasi įvykio aplinkybes. Policijos departamento duomenimis, per susistumdymą 2001 metais gimęs jaunuolis nuo smūgių krisdamas atsitrenkė į grindinį ir mirė. Pranešimas apie tragišką įvykį buvo gautas šeštadienį, apie 17.53 val. Buvo sulaukta pranešimo, jog Mokolų gatvėje guli sumuštas vaikinas. Atvykę greitosios pagalbos medikai konstatavo vaikino mirtį.

