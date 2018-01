Ir kaip galimą įtariamąjį nurodė jį vežusį taksi bendrovės vairuotoją. Tuo metu šis dievagojasi, kad su nusikaltimu niekaip nesusijęs – jeigu keleivis ir buvo sumuštas bei apiplėštas, tai tik tuomet, kai jis po konflikto, padedant kitam taksistui, buvo išlaipintas iš automobilio.

Itin paini istorija Vilniuje nutiko lygiai prieš metus, o jos aplinkybes pirmadienį baigė narplioti Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Ugnė Gailiūnienė. Nuosprendį, ar tikrai taksi bendrovėje pavežėju dirbantis 21 metų studentas Olegas Malinovskis galėjo sumušti ir apiplėšti keleivį, teismas žada paskelbti po mėnesio.

Tiek laiko teismui prireikė ne tik dėl užimtumo kitose byloje – O. Malinovskio byloje šiuo metu yra daugiau klausimų nei atsakymų. Ir dėl to daugiausiai priekaištų sulaukė ikiteisminį tyrimą atlikę policijos pareigūnai – nors mįslingą įvykį tyrė net trys tyrėjai, tačiau nė vienas jų iki šiol taip ir nesugebėjo apžiūrėti įvykio vietos. O ir nukentėjusysis net tiksliai nesugebėjo nurodyti, kur buvo sužalotas ir apiplėštas.

„Aš, kaip žmogaus teisių gynėjas, puikiai suprantu ir nukentėjusįjį, kuriam buvo padaryta žala, ir kaltinamąjį, kuriam dėl pateiktų kaltinimų gresia laisvės atėmimo bausmė, tačiau tvirtai galiu pasakyti, kad prokurorai visas kilusias abejones ir uždelstą tyrimą bando įvilkti į teisinį rūbą, taip nukentėjusiajam parodydami, kad valstybė juo rūpinasi“, – sakė kaltinamąjį ginantis advokatas Laurynas Pakštaitis.

Jis neabejoja, kad tyrimą baudžiamojoje byloje atlikę tyrėjai pasuko ne tuo keliu ir dėl nusikaltimo apkaltino visiškai nekaltą žmogų. „Manau, kad teismas turėtų O. Malinovskį išteisinti, o prokurorą informuoti, jog jis byloje tęstų tyrimą ir nustatytų tikrąjį ar tikruosius kaltininkus“, – sakė advokatas.

Kaltinamojo gynėjui į jo teiginius teisme atsikirsti nenorėjęs prokuroras Gaudentas Balčiūnas laikosi kitokios pozicijos – nors baudžiamojoje byloje dauguma faktinių duomenų grindžiama netiesioginiais įrodymais, tačiau jų visuma esą leidžia daryti pagrįstą išvadą, kad būtent O. Malinovskis nukentėjusiajam sutrikdė sveikatą bei apiplėšė.

Prokuroras kaltės nepripažįstantį O. Malinovskį pasiūlė nuteisti trejų metų laisvės atėmimo bausme, jos vykdymą atidedant dvejiems metams. Per šį laikotarpį, anot prokuroro, kaltinamąjį reikia įpareigoti atlyginti nukentėjusiajam padarytą žalą.

O ji – nemaža: nukentėjusysis teigia, kad iš jo buvo pagrobti 2 tūkst. eurų. Dar jis prašo priteisti beveik 2,6 tūkst. Eur negautų pajamų, nes tiek vidutiniškai uždirba per mėnesį, o tada po apiplėšimo nedirbo, ir dar 3 tūkst. Eur neturtinei žalai atlyginti.

„Niekada nemaniau, kad pateksiu į tokią situaciją – dabar net nežinau, kaip gintis, nes esu apkaltintas tuo, ko nepadariau ir gyvenime nepadaryčiau“, – sako iš Šalčininkų į Vilnių studijuoti atvykęs ir laisvalaikiu taksi pavežėju dirbęs O. Malinovskis.

Kol vyko ikiteisminis tyrimas jis net net nesisamdė advokato – o kam, jeigu nieko nepadarei ir esi nekaltas? Šiandien dėl to vaikinas gailisi – be reikalo buvo per daug patiklus, per daug pasitikėjo ikiteisminį tyrimą atlikusiais policijos tyrėjais. Tik tada, kai byla buvo perduota į teismą, jis suprato, kuo viskas gresia ir puolė ieškoti advokato. Jį sutikęs ginti advokatas L. Pakštaitis iš karto net nepatikėjo tuo, ką jam pasakoja klientas.

„Pareigūnai net nebandė aiškintis aplinkybių ir nuėjo lengviausiu keliu – juk prokurorams labai lengva rašyti kaltinimus, nes dėl to jiems nėra jokios atsakomybės, nori apkaltina vieną, nori – kitą“, – sakė L. Pakštaitis.

Ir advokato žodžiuose yra nemalonios tiesos – pareigūnai įtarimus dėl sunkaus nusikaltimo buvo pareiškę ir O. Malinovskio kolegai Povilui Jablonskiui. Tam, kuris, kaip ir kiti taksi automobilių vairuotojai, išvydęs kolegos paspaustą pavojaus signalą, skubėjo į pagalbą savo kolegai ir į įvykio vietą atvyko pirmasis. Tiesa, vėliau įtarimai buvo panaikinti, nes nepadaryta nusikaltimo požymių turinti veika.

Teismui perduotoje baudžiamojoje byloje teigiama, kad pavežėju dirbantis O. Malinovskis 2017 m. sausio 13 d. vidurnaktį Vilniuje, Grigiškėse, Vilniaus g. esančioje degalinėje „Alauša“, klientui, kurį vežė keliolika kilometrų, esą grasino, o po to panaudojo fizinį smurtą – sudavė ne mažiau kaip tris smūgius į veidą.

O po to, anot prokurorų, kai nukentėjusysis negalėjo priešintis, O. Malinovskis iš jo rankinės pagrobė 2 tūkst. eurų.

Kaltinimai tikrai sunkūs – plėšimas ir sveikatos sutrikdymas, tuo labiau, kad nukentėjusiajam vyrui buvo sulaužyta nosis.

Bet O. Malinovskis kategoriškai nuo tyrimo pradžios neigė, kad padarė bent kokį nusikaltimą, tariamo smurto net neužfiksavo degalinėje įrengtos vaizdo kameros, pagaliau nukentėjusysis apie prarastus pinigus ir sumušimą policijai pranešė tik praėjus trims dienoms po įvykio. Ir tikino, kad dalies įvykių neprisimena – tepamena, kad buvo atvežtas iki degalinės, po to nieko nepamena, o atsigavo prie parduotuvės, kur netoli gyvena.

Šiandien aišku, kad tarp vairuotojo ir taksi keleivio buvo kilęs konfliktas – girtas keleivis atsisakė sumokėti už suteiktas transporto paslaugas. Ir ne tik nemokėjo, bet vairuotoją dar ir išplūdo įvairiais necenzūriniais žodžiais.

Paaiškėjo, kad tą vakarą į namus iš vakarėlio, vykusio draugo garaže, taksi važiavęs keleivis Mantas Dirsė buvo girtas.

„Jis net nesiorientavo aplinkoje, mūsų, taksistų, terminais kalbant, buvo visiškai girtutėlis“, – net neslėpė O. Malinovskis.

Jo teigimu, visos kelionės metu keleivis bandė įgrūsti 10 Eur, nes esą tiek jis visada moka taksi, tačiau vairuotojas siūlė neskubėti – susimokės, kai atvažiuos.

O kai atvažiavo, kilo konfliktas – keleivis turėjo sumokėti vos daugiau nei 12 Eur, tačiau atsisakė – ėmė reikšti pretenzijas, kad visiškai nieko nemokės, nes suma yra per didelė: visą laiką mokėdavo 10 Eur.

„Aš jam sakiau, kad susimokėkite už kelionę, bet jis darkėsi, sakė, aš dar pagalvosiu, ar mokėti – sakė, imk čyriką, daugiau nebeduodu, pradėjo ginčytis, tarp mūsų įvyko apsižodžiavimas, jis buvo labai agresyviai nusiteikęs, todėl aš paspaudžiau SOS mygtuką, – neslėpsiu, išsigandau, juk jį atvežiau į namus, kurie buvo vos ne miške “, – pasakojo O. Malinovskis.

Kadangi keleivis nesumokėjo už kelionę, vairuotojas užvedė variklį ir su automobiliu važiavo iki artimiausios apšviestos vietos. Tai buvo degalinė.

„Mums visada per mokymus sakydavo, kad kilus kritinei situacijai nieko nelaukę paspauskite pagalbos signalą ir važiuokite iki pirmos apšviestos vietos“, – sakė kaltinamuoju patrauktas studentas.

SOS signalas, kurį savo automobilyje esančioje planšetėje paspaudė vairuotojas, iš karto suveikė kitiems tą vakarą Vilniuje dirbusiems taksistams – jie yra sutarę, kad, jeigu tik gali, vyksta į pagalbą savo kolegai.

Taip buvo ir šįkart – ne vienas taksistų ekipažas pajudėjo į Grigiškes, tačiau pirmasis į degalinės aikštelę atvyko P. Jablonskis. O vienas taksistas, kurio tyrėjai net neapklausė, net pateko į avariją.

„Pamačiau, kaip iššoko lentelė su pranešimu, kad vairuotojui reikalinga pagalba – buvo parašytas Olego vardas, jo telefono numeris, – teisme pasakojo P. Jablonskis. – Žinojau, kad jis SOS signalo tikrai dėl nesumokėto euro ar dviejų nespaudžia. Pagalvojau, kad galėjo kažkas rimto nutikti, todėl dideliu greičiu važiavau į vietą, kurią rodė kompiuteris.“

Vyras sakė, kad taksistai yra priversti saugotis nuo agresyviai nusiteikusių keleivių, prieš kelerius metus vienas vairuotojas net buvo įkalintas ir vežiojamas automobilio bagažinėje, todėl visada išvydę pagalbos signalą skuba padėti kolegai.

„Kai atvažiavau į degalinę, Olego klausiau, kas nutiko, jis buvo suirzęs, sakė, štai, keleivis nenori mokėti už kelionę, – pasakojo P. Jablonskis. – Priėjau prie keleivio ir, kaip visada tokiose situacijose, gražiai jam paaiškinau, kad tai – mūsų duona, nemokėdami atimate pinigėlius. O jam buvo tas pats – jis mane pasiuntė į visas keturias puses. Neslėpsiu, jis buvo girtutėlis. Tada keleivis ėmė reikalauti kvito, kol Olegas jį rašė, jis kažką burbėdamas ant automobilio panelės numetė 10 eurų. Olegas tada išlipo iš automobilio ir keleivį paėmęs už pečių ištempė iš automobilio ir pasodino ant bordiūro.“

Čia keleivis ir buvo paliktas – vairuotojai išvažiavo, nes nenorėjo turėti reikalų su problemišku keleiviu. Tiesa, iš karto į Vilniaus pusę negalėjo važiuoti, nes apsisukimas greitkelyje yra tik pavažiavus kelis kilometrus į Kauno pusę.

P. Jablonskis prisiminė, kad apsisukęs neskubėdamas važiavo į Vilniaus pusę ir pro automobilio langą pasižiūrėjo, ką veikia paliktas keleivis. Tačiau jis jau nebuvo vienas – ką tik į degalinės teritoriją buvo įvažiavęs kitas automobilis, iš jo buvo išlipę trys ar keturi vyrai.

„Daugiau nieko nemačiau, nuvažiavau, maniau, kad tuo viskas ir baigėsi“, – sakė liudytojas.

Advokatas Laurynas Pakštaitis ir Olegas Malinovskis DELFI / Domantas Pipas

„Kodėl aš keleivį išmečiau iš automobilio? – net neklaustas klausimą uždavė pats O. Malinovskis. – Mūsų darbe visko pasitaiko, būna, kad net tave bando smaugti, nesinori su tokiais žmonėmis turėti reikalų. O tada buvo savaitgalio naktis, buvo daug darbo, man buvo paprasčiau jį išmesti nei kviesti policiją – kartą turėjau reikalų, kai atsisakė didelę sumą mokėti, iškviečiau pareigūnus, kurių teko laukti dvi valandas, o kai keleivį nuvežė į komisariatą, jis pasakė, kad sumokės už kelionę. Bet aš praradau dvi valandas – per tiek laiko galėjau priimti ne vieną užsakymą ir užsidirbti pinigų. Juk tai mano pagrindinis pragyvenimo šaltinis.“

Iš policijos – neįtikėtini pranešimai

Kitą dieną po šio įvykio į taksi bendrovę paskambinęs keleivis M. Dirsė paprašė jį į Grigiškes atvežusio vairuotojo telefono numerio. „Jis sakė, kad buvo sumuštas ir nori su vairuotoju asmeniškai susitarti“, – apie tolesnius įvykius pasakojo O. Malinovskis.

O dar po trijų dienų kreipėsi į policiją ir pareiškė, kad buvo ne tik sumuštas, bet ir iš jo rankinės dingo 2 tūkst. Eur – juos esą galėjo pagrobti tik taksi vairuotojas.

M. Dirsė taip pat skundėsi, kad neteko mobiliojo ryšio telefono. Vėliau jis buvo surastas – degalinėje operatoriumi dirbęs vyras teigė, kad aparatą už 100 Eur nusipirko iš maždaug 35 m. amžiaus vyro.

Policijos tyrėja, atlikusi ikiteismimį tyrimą, nutarė, kad telefoną iš keleivio galėjo pagrobti P. Jablonskis. Ir dėl to kolegai į pagalbą skubėjusiam vairuotojui pareiškė įtarimus. Tik vėliau, po trijų mėnesių, juos panaikino – suprato, kad suklydo.

Tačiau O. Malinovskio nepaliko ramybėje – esą jis ne tik sumušė, bet ir apiplėšė keleivį. O įrodymai – teismo medicinos eksperto teiginiai, kad nukentėjusiajam padarytas sveikatos sutrikdymas ir paties kaltinamojo pateikti garso įrašai iš automobilio. Mat taksi automobiliuose įjungus SOS signalą iš karto įsijungia garso įrašymo technika ir visus pokalbius fiksuoja.

Šių įrašų buvo dvylika, tačiau policijoje prie bylos tyrėja nusprendė prijungti tik du. O viename pasakytais O. Malinovskio žodžiais net grindžia pateiktus kaltinimus – esą vairuotojas grasino keleiviui fiziniu smurtu.

„Tu neįsivaizduoji, kas bus po dešimt penkiolikos minučių, neužmiršk, mes toli nuo Vilniaus, čia nėra nei kamerų, nieko, manęs 10 eurų neišgelbės“, – O. Malinovskio žodžius kaltinamajame akte cituoja prokurorai.

Mano, kad nusikaltimą suplanavo

Tiriant šį nusikaltimą policijos pareigūnai išties įdėjo daug pastangų – praėjus keturiems mėnesiams po nusikaltimo jie nutarė slapta pasiklausyti O. Malinovskio ir jam į pagalbą atskubėjusio P. Jablonskio pokalbių telefonu. O kai išgirdo, kad šie kalba apie įvykį ir net svarsto, ką kalbėti policijoje, nutarė, jog tai jau tikrai kaltės įrodymas.

Baudžiamojoje byloje valstybinį kaltinimą palaikantis prokuroras G. Balčiūnas sako, kad O. Malinovskis nepagrįstai siekia išvengti baudžiamosios atsakomybės – pasirinkęs poziciją neigti kaltinimus jis turėjo išankstinę tyčią apiplėšti keleivį.

Pasak prokuroro, tarp taksi vairuotojo ir keleivio konfliktas kilo vos dėl kelių centų – esą keleivis nesutiko mokėti 10 eurų ir 4 arba 5 centų arba 10 eurų ir 40 arba 50 centų, o daugiau kaip 12 Eur suma susidarė gerokai vėliau, kai keleivis jau buvo nuvežtas prie degalinės.

„Tada keleivis norėjo sumokėti, bet gavo smūgį į veidą, o kai atsigavo, ėjo namo ir pasigedo 2 tūkst. Eur, kuriuos išvakarėse buvo paėmęs iš banko“, – sakė prokuroras.

Jo teigimu, po smūgio vairuotojas prarado sąmonę, tačiau atsimena, jog smūgį į kairę veido pusę jam sudavė taksistas. Tai patvirtino ir teismo medicinos ekspertas, nurodęs, kad keleiviui buvo smogta į kairę pusę, galimai esant sėdėjimo pozoje.

Valstybinis kaltintojas įsitikinęs, kad po suduoto smūgio keleiviui buvo atimta galimybė priešintis. „Kaltinamasis teigia, kad keleivį vežė į artimiausią šviesią vietą – degalinę, tačiau kaip žinome, keleivis buvo girtas ir neagresyvus“, – sakė G. Balčiūnas.

Jis taip pat pažymėjo, kad O. Malinovskis siekė sutrukdyti ikiteisminiam tyrimui, kai su savo kolega P. Jablonskiu telefonu derino pozicijas.

„Nėra pagrindo abejoti O. Malinovskio kalte, o skiriant jam bausmę būtina atsižvelgti, kad savo veiksmus jis vertina nekritiškai, neatlygino žalos“, – prokuroras pabrėžė, kad kaltinamąjį bandė užstoti ir jo kolega, teisme sukūręs istoriją, jog važiuodamas iš įvykio vietos prie nukentėjusiojo matė kitus asmenis.

Tokia valstybinio kaltintojo kalba pribloškė taksi pavežėją ginantį advokatą – tai, ką kalba prokuroras, esą yra netiesa. Ir čia pat jis surado P. Jablonskio dar ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus, kai jis per apklausą nurodė matęs prie nukentėjusiojo esančius kitus asmenis.

„Valstybinis kaltintojas daugybę aplinkybių interpretuoja priešingai nei yra užfiksuota – juk juodu ant balto dar ikiteisminio tyrimo metu buvo parašyta, bet dabar aiškina, kad tik teisme sukūrė tokią versiją, – kalbėjo L. Pakštys. – Šioje byloje tik nukentėjusiojo parodymai yra vienintelis dalykas, parodantis, kad tą naktį kažkas buvo. Daugiau – nieko.“

Anot advokato, nukentėjusysis teigia, kad taksi automobilyje jam buvo suduotas smūgis. Lyg bokso ringe.

„Buvo nokautas – sąmonės nepraradau, bet net blaivus asmuo po nokauto gali pusę valandos nieko neatsiminti“, – nukentėjusiojo žodžius citavo advokatas.

Pinigų, kuriuos laikė rankinėje, netekęs M. Dirsė teigė, kad nieko po smūgio nepamena, o atsigavo vėliau prie parduotuvės. Kas pagrobė pinigus, keleivis nežino, tačiau spėjo, kad vairuotojas. „Po to, kai sudavė smūgį“, – teigė jis.

Tačiau L. Pakštaitis abejoja tokiu nukentėjusiojo pasakojimu – esą vyras dėl girtumo nieko nepamena, todėl dabar nuoširdžiai klysta. „Kam reikėjo vežti nukentėjusįjį į šviesią vietą ir ten apiplėšti, juk buvo galima ramiai pinigus ištraukti, kai šis važiuodamas buvo užsūdęs, kam spausti SOS signalą ir į pagalbą kviesti kolegas?“ – klausė advokatas.

Anot jo, net iš slapta fiksuotų telefoninių pokalbių yra aišku, kad vairuotojas neapiplėšė keleivio – vieno pokalbio metu O. Malinovskis su P. Jablonskiu net svarstė galimybę susitikti su nukentėjusiuoju ir slapta įrašyti pokalbį, nes jie buvo įsitikinę, kad M. Dirsė su savimi pinigų neturėjo.

„Jeigu būtų turėjęs, būtų iš karto susimokėjęs už kelionę“, – sakė O. Malinovskis.

Jo advokatui užkliuvo ir tai, kad keleivis didelę pinigų sumą bankomate buvo išsigryninęs dar dieną, tačiau su automobiliu grįžęs į namus jų nepaliko, o vežėsi į išgertuves su draugais viename Karoliniškių mikrorajono garaže, nes taip esą saugiau.

„Žinoma, man vienodai, kaip nukentėjusysis elgiasi su savo pinigai, bet juk taksi automobilyje jis isšsisukinėjo dėl kelių centų ar eurų, o rankinėje turėjo 2 tūkst. Eur – neįtikėtina, bet pati rankinė ir piniginė iš jo nedingo“, – pabrėžė L. Pakštaitis.