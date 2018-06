Kaip BNS pirmadienį sakė Kauno apskrities policijos atstovė Justina Kazragytė, pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo. Įtarimai pateikti 61-erių funikulieriaus mašinistui, jis įvykio vietoje buvo neblaivus: policija jam nustatė lengvą 0,69 promilės girtumą. Penktadienį sulaikytam vyrui skirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Jis šiuo metu paleistas į laisvę. Penktadienio popietę per avariją Kauno Žaliakalnio funikulieriuje nukentėjo aštuoni juo kėlęsi vaikai. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, nelaimė įvyko, kai išlūžus trims skriemuliams, atsilaisvino lynai ir funikulierius nukrito. Per įvykį išdužo funikulieriaus langai, išlūžo viduje esantys suoliukai. Susiję straipsniai: Kaune nukrito Žaliakalnio funikulierius: nukentėjo vaikai, mašinistui nustatytas lengvas girtumas Dėl nelaimės funikulieriuje atsakingas neblaivus mašinistas, sako įmonės vadovas Funikulieriaus viduje buvo 32 vaikai, aštuoni pristatyti į Kauno klinikas. Vaikams nustatyti rankų, kojų, nugaros sumušimai. Pagal taisykles, viename funikulieriaus vagone gali važiuoti 25 žmonės. 1931 metais pradėjęs veikti Žaliakalnio funikulierius yra vienas iš dviejų tokių keltuvų Kaune, pirmasis mieste ir Lietuvoje, vienas seniausių veikiančių keltuvų Europoje.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.