Naujienų portalas delfi.lt. paskelbė, kad Pravieniškėse neplanuotų kratų metu 1-ajame lokaliniame sektoriuje rasti aštuoni mobiliojo ryšio telefonai, trys litrai, įtariama, degtinės ir 80 litrų raugalo, turėjusio virsti svaigalais. Anot delfi.lt, nors praėjusį savaitgalį pataisos namuose neįvyko tradicinė „Jūros šventė“, kurios metu „krikštijami“ per pastaruosius metus į įkalinimo įstaigą atvykę nuteistieji, juose buvo vartojamas alkoholis. Naujienų portalas skelbia, jog pataisos namuose buvo geriama nepaisant to, kad tam buvo siekiama užkirsti kelią. Susiję straipsniai: Pravieniškių mafija. „Jūros šventė“, vergų kančios ir „bachūrai“ už pinigus Pravieniškių mafija. Kruvina Kauno „bachūrų“ egzekucija ir „gaidžių“ paslaptys „Penktadienį, kai iš lokalinio sektoriaus išvedinėjome tam tikrą grupę nuteistųjų, kilo baisus pasipiktinimas ir nenoras išleisti – mes tikrai jų neglostome ir tokių dalykų netoleruojame, todėl buvo pakviesta Kalėjimų departamento prevencinė grupė, atliktos kratos, aišku, tai susiję ir su „Jūros švente“, neneigiu, kad to nebuvo“, – sakė laikinasis Pravieniškių pataisos namų vadovas Dainius Sušinskas. „Tuo metu, kai turėjo įvykti ši „šventė“, buvo sustiprinta priežiūra ir pataisos namuose palikta daugiau darbuotojų, jie patruliavo iki nuteistųjų užrakinimo, kratų metu išimta alkoholio, kurio kiekis tikrai nėra mažas, bet šiandien tokių dalykų neįmanoma išvengti, nes nuolat vyksta permetimai – metamos ne tik mielės, bet ir sausas spiritas, be to, dabar gamybai labai palankios oro sąlygos, viskas rūgsta akimirksniu“, – teigė jis. Teisingumo ministerijos atstovas spaudai Audris Kutrevičius BNS pranešė, kad antradienį ministras E. Jankevičius susitiks su Kalėjimų departamento vadovu Robertu Krikštaponiu ir Pravieniškių pataisos namų vadovu D. Sušinsku. Pasak A. Kutrevičiaus, ministerijoje jie aptars „padėtį Pravieniškių pataisos namuose“, tačiau konkrečių klausimų nedetalizavo.











5 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.