Pirmadienį į teismą konvojus atvedė įtariamąjį, kuris teisme neigė savo kaltę. Teismas patenkino prokuroro Nikolajaus Kozliako prašymą ir vyras buvo suimtas 3 mėnesiams.

Prokuroras informavo, kad nužudymu įtariamas vyras yra Gruzijos pilietis, jis pareigūnams pasakojo, kad jį į Lietuvą atvykti pakvietė pati nelaimėlė, juos siejo romantiški ryšiai. Pirminiais duomenimis, vyras į Lietuvą atkeliavo kovo pradžioje.

Anot N. Kozliako, vyras buvo sulaikytas Marijampolėje, jis, įtariama, ketino pabėgti iš Lietuvos. Maža to, įtariamasis pasakojo, kad jis brutaliai nužudytą moterį pats rado, jog jos nežudė ir išsigandęs nepaskambino policijai. Tačiau, pasak prokuroro, vyras savo parodymuose pradėjo maišytis ir jo nekaltumu stipriai abejojama. Be viso to N. Kozliakas paminėjo, kad namuose buvo rasta daug peilių, bet jie visi nuplauti.

Taip pat prokuroras atskleidė, kad šeštadienį moters kūną rado giminaičiai, jie su nelaimėle negalėjo susisiekti telefonu, dėl to sunerimę šeimos nariai sugalvojo patys pas moterį atvykti.

Į teismo salę vedamas įtariamasis replikavo ir neslėpė veido. Teismo posėdžio metu vyras tikino teisėją, kad bendradarbiaus ikiteisminio tyrimo eigoje.

DELFI primena, kad kovo 23 d., apie 13 val., Vilniuje, Šv. Stepono g., bute, rastas moters (gim. 1979 m.) kūnas. Kaip nurodo pareigūnai, moters kūnas su smurto požymiais.

Sekmadienį pareigūnai patikslino, kad nužudytosios kūnas su daugybinėmis durtinėmis-pjautinėmis žaizdomis kūne.

Nusikaltimu įtariamas (gim. 1979 m.) vyras sulaikytas ir uždarytas į areštinę. DELFI žiniomis, vyras sulaikytas ne iškart po nusikaltimo. Jį pareigūnai į areštinę atvežė jau naktį.

Policijos departamento atstovas spaudai Ramūnas Matonis DELFI informavo, kad įtariamasis buvo sulaikytas Marijampolėje.

Pirminiais duomenimis, vyriškis yra moters sugyventinis.

Dėl nužudymo buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas. Pirmadienį prokuroras Nikolajus Kozliakas kreipėsi į Vilniaus apylinkės teismą dėl įtariamojo kardomosios priemonės paskyrimo.