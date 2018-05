Vilniaus apygardos teismas trečiadienį išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje prokurorai N. Mukbaniani kaltino dėl prekybos žmonėmis – teisėjas Arūnas Budrys konstatavo, kad visi kaltinimai buvusiai modelių agentūros vadovei pasitvirtino. Kaltės, anot teisėjo, teisme neneigė ir pati kaltinamoji, todėl baudžiamoji byla buvo išnagrinėta sutrumpinta tvarka – taip N. Mukbaniani išvengė griežtesnės bausmės.

Už prekybą žmonėmis nuteistai N. Mukbaniani buvo skirta 196 MGL (7 095 Eur) bauda bei nuspręsta iš jos konfiskuoti iš nusikalstamos veikos gautus 5,5 tūkst. Eur valstybės naudai. Nuteistajai skirta nusikaltimo padarymo metu įstatyme numatyta maksimali piniginė bauda – moteris buvo nuteista pagal anksčiau galiojusį Baudžiamąjį kodeksą (BK), nes nusikaltimai, dėl kurių ji buvo pripažinta kalta, buvo padaryti dar 2003-2004 m.

Tiesa, modelių agentūros vadovei buvo galima skirti ir su laisvės atėmimu susijusią bausmę, tačiau teismas konstatavo, kad nuo nusikalstamų veikų padarymo praėjo jau keturiolika metų, per šį laiką N. Mukbaniani nepadarė naujų nusikalstamų veikų, be to, ji pripažino jai inkriminuotas veikas.

Skiriant bausmę teismas taip pat atsižvelgė, kad agentūros vadovės vaidmuo buvo pagrindinis – ji tiesiogiai kontaktavo su arabų šeichu, į kurio pasilinksminimo vakarėlius buvo vežamos jaunos lietuvaitės.

Nors byloje buvo apklausta keliasdešimt merginų, jos nelaikė savęs aukomis ir jokių pretenzijų kaltinamajai neturėjo. Tik trys merginos buvo pateikusios ieškinius dėl neturtinės žalos atlyginimo, tačiau jų nei prokurorui, nei teismui nepavyko surasti, todėl civiliniai ieškiniai buvo atmesti.

Nuteistoji nekomentavo teismo skirto nuosprendžio ir jai skirtos baudos, tačiau pažymėjo, kad į Lietuvą grįžo pati, o ne buvo parvežta policijos pareigūnų.

Prieš metus buvo nuteistas ir agentūros „Vita Luci“ darbuotojas Denisas Potapovas, kuris trylika metų taip pat slėpstėsi Emyratuose. Anksčiau dėl šių nusikaltimo buvo nuteista ir žymi Lietuvos choreografė, dainininko Ryčio Cicino pasirodymuose šokanti Marija Damaševičiūtė ir jos draugė Nadežda Riabykina.

Tyrimo duomenimis, Lietuvos televizijos ir radijo (LRT) patalpose įsikūrusios modelių agentūros „Vita Luci“ vadovės jaunoms merginoms nuo 2001 iki 2004–ųjų žadėjo modelio darbą ir verbavo vykti į Jungtinius Arabų Emyratus (JAE) bei Siriją uždarbiauti. Tarp jaunų merginų buvo ir dabar jau buvusi „pupyčių“ atlikėja Vita Jakutienė (buvusi Pliadytė). Ji į Emytatus skrido 2004 m. vasarį kartu su penkiomis nepilnametėmis – apkaltinamajame nuosprendyje konstatuota, kad merginos buvo „verbuojamos vykti prostitucijos tikslais“.

Kai merginos nuvyko į JAE, čia buvo paimti visų merginų pasai, po to visos jos buvo nuvežtos pas gydytoją, kuris paėmė kraują ir visoms joms davė kontraceptines tabletes ir perleido šeichui, pravarde „Šufliaka“, į prostituciją. Už tai merginoms buvo sumokėta nuo tūkstančio iki pusantro tūkstančio dolerių.

Byloje dvi liudytojos buvo įslaptintos. Viena jų prokurorams buvo pareiškusi, kad yra skridusi į Jungtinę Karalystę linksminti ir esą net lytiškai santykiauti su Rusijos oligarchu Borisu Berezovskiu.

Drausdavo šeichams atsakyti neigiamai

Teisme apklaustos merginos tvirtino, kad jos į JAE turėjo vykti reklamuoti papuošalus, kvepalus ir „Mango“ drabužius, tačiau esą modelių agentūros vadovės jas versdavo visą laiką šypsotis milijonieriams bei drausdavo musulmonams atsakyti neigiamai net tuomet, kai šie norėdavo merginą pasiguldyti į lovą.

„Marija sakydavo, kad šeichai yra kilmingi, jiems viskas duodama ir jie nežino tokio žodžio kaip „ne“, – teisme yra sakiusi viena merginų, kurią vos šešiolikos metų išvežė į JAE.

Atlikus tyrimą buvo nustatyta, kad per beveik ketverius metus iš Lietuvos buvo išvežta 50 merginų, iš jų – beveik 40 nepilnamečių, kurios turėjo tėvų sutikimus išvažiuoti į užsienį dirbti modeliais.

Už kiekvieną atvežtą merginą šeichai kaltinamosioms sumokėdavo nuo 1 000 iki 1 500 JAV dolerių, o „modeliams“ iki tūkstančio JAV dolerių, kuriuos iš karto pasiimdavo kaltinamosios, o Lietuvoje merginoms išmokėdavo nuo kelių šimtų iki tūkstančio litų. Tai priklausydavo nuo merginų elgesio su šeichais ir jų svečiais. Be to, jeigu mergina į agentūrą atvesdavo savo draugę, už tai ji taip pat gaudavo atlygį.

Turtingus musulmonus labiausiai domino tik jaunos, dar skaisčios merginos – dėl jų šeichai buvo pasiruošę sumokėti didžiausius pinigus. Vyresnės ir lovoje jau patyrusios merginos jų jau netraukė.

Pirmoji naktis su nepažįstamuoju arabu

Viena nukentėjusioji teisme pasakojo, kad būdama šešiolikos nusprendė pradėti manekenės karjerą ir kreipėsi į vieną modelių agentūrą – nepilnametė sudomino jos vadovus. Ji teigė, kad į JAE nuvykusi ji buvo priversta ne pozuoti fotografams ar vaikščioti podiumu, o teikti seksualines paslaugas.

„Kai pirmą kartą turėjau atsigulti su šeichu į lovą, man tebuvo šešiolika“, – prisipažino mergina, pareiškusi, kad jai tai buvęs „pirmas kartas“.

„Aš buvau apgauta, nes man žadėjo manekenės darbą, tačiau buvau priversta daryti visai kitus dalykus“, – teisme aiškino mergina. Ji prisiminė, kad Amsterdamo oro uoste laukdama skrydžio į JAE ji sužinojo, kad gali tekti teikti seksualines paslaugas.

„Paskui man M. Damaševičiūtė tiesiai šviesiai pasakė, kad teks teikti lytines paslaugas“, – įslaptinta nukentėjusioji aiškino, jog jai buvo pasakyta, jog niekuomet „negalima atsakyti šeichui“. Ji prisiminė, jog lietuvaitės turėjo linksminti ne tik turtais garsėjančius šeichus, bet ir vadybininkus bei tarnus.

Nesėkmingai bandė tapti manekene

Pirmą kartą į JAE nuvykusi ir apgaulę patyrusi nukentėjusioji neslėpė, kad grįžusi į namus kreipėsi ir į kitas modelių agentūras – tikėjosi, jog vis dėlto jai pavyks tapti manekene. Tačiau, kaip vėliau paaiškėjo, visos jos buvo tarpusavyje susijusios – pristatydavo merginas šeichams ir kitiems pasilinksminimų ištroškusiems užsieniečiams.

„Laikraštyje radau skelbimą, kad modelių agentūra „Vita Luci“ ieško naujų veidų, – teisme pasakojo kita nukentėjusioji Raminta (vardas pakeistas). – Paskambinusi į agentūrą buvau pakviesta į pokalbį. Nuvykusi pasikalbėjau su darbuotoju Denisu, kuris po kiek laiko mane pakvietė vykti į JAE demonstruoti papuošalų.“

Mergina pasakojo, kad į kelionę vyko apie dešimt merginų, iš jų visų buvo paimti asmens dokumentai.

„Lėktuve iš kitų merginų išgirdome, kad mes nedirbsime jokio modelio darbo, o turėsime teikti seksualines paslaugas, – kalbėjo Raminta. – Kartu su manimi sėdėjusi mergina net apsiverkė. Tada atėjo vadovė M. Damaševičiūtė ir pasakė, kad sėdėtume ramiai ir tylėtume.“

Mergina prisiminė, kad visos manekenės buvo apgyvendintos aptvertame dviejų aukštų name, iš kurio griežtai buvo draudžiama išeiti.

Nukentėjusioji: jiems reikėjo tik nekaltų merginų

„Mums buvo galima tik sėdėti namuose ir vykti į vilą linksminti šeichų, – kalbėjo Raminta. – Mums neleido net į balkoną išeiti – tik ant pastato stogo pasikaitinti prieš saulę. M. Damaševičiūtė mums aiškino, kad nenori, jog kas nors mus pamatytų, be to, aiškino, jog mus gali pagrobti.“

Pasak nukentėjusiosios, name, kuriame jos buvo apgyvendintos, yra įrengtas gydytojo kabinetas – jame privalėjo pasitikrinti visos merginos. Nuodugniai jas apžiūrėjęs gydytojas iš venos paimdavo ir kraujo.

„Paskui buvo vakarėlis, į kurį turėjome važiuoti, – kelerių metų senumo įvykius prisiminė Raminta. – Mums M. Damaševičiūtė liepė pasipuošti vakarinėmis suknelėmis ir pasakė, kad jeigu šeichas tave išsirenka, tu negali atsisakyti. Jiems reikėjo tik JAE nebuvusių ir nekaltų merginų. Kuo jos jaunesnės, tuo jiems buvo geriau.“

Grįžus į Lietuvą buvo uždrausta pasakoti apie kelionę

Nukentėjusioji prisiminė, kad kartu su jomis buvo viena penkiolikmetė, kuri vakarėlio metu sudomino šeichą.

„Ji labai bijojo, bet šeichas ją išsirinko ir jai reikėjo santykiauti, o paskui mes visos ją guodėme“, – Raminta džiaugėsi, kad bent ji nekrito į akį šeichui.

„Sutartyje, kurią pasirašiau su modelių agentūra, buvo parašyta, jog grįžusi iš kelionės niekam negalėsiu pasakoti apie tai, ką mes veikėme, nes kitaip turėsiu sumokėti 5 tūkst. Lt bauda, – sakė Raminta. – Kadangi mes JAE praleidome 5 dienas, aš dienų skaičių dauginu iš tos sumos, kurią man būtų reikėję mokėti kaip baudą.“

Merginos pasakojo, kad buvo privalu paklusti šeichų užgaidoms

„Visą gyvenimą norėjau būti modeliu“, – prisipažino kita nukentėjusioji Aurelija (vardas pakeistas), taip pat skridusi į JAE. Iš vieno nedidelio Lietuvos miestelio atvykusi mergina prisipažino, kad jai taip pat tebuvo šešiolika, kai išskrido iš Lietuvos.

„Aš ir dar viena mergina Diana (vardas pakeistas) M. Damaševičiūtei pasakėme, kad seksualinių paslaugų neteiksime, – kalbėjo liudytoja. – Aš dar buvau lytiškai nesantykiavusi, todėl vakarėlyje su Diana mes stengėmės kuo daugiau prisigerti alkoholio – kad bent taip nuimtume stresą. Tuo metu buvo ramadanas, tačiau mus šeichai vis tiek išsirinko.“

Aurelija prisiminė, kad tai sužinojusią Dianą ištiko šokas – nuo suvartoto alkoholio ji apsivėmė.

„Mes užsirakinome tualete, kad galėčiau ją apvalyti, tačiau M. Damaševičiūtė daužė duris ir reikalavo atidaryti, – sakė nukentėjusioji. – Kai išėjome, ji mums griežtai sakė: „Jus išsirinko ir jūs turite eiti!“. Tačiau mes dar kartą pasakėme, kad neisime, todėl ji mane nustūmė, o Dianai trenkė per veidą.“

Sulaukė dėmesio ir iš tarnaitės

Mergina neslėpė, kad vakarėlio metu buvo sulaukusi išskirtinio dėmesio ir iš vienos šeicho tarnaitės. „Ji mane lietė“, – lig šiol kalbėdama apie kelerių metų senumo įvykius jaudulio neslėpė Aurelija.

Pasak jos, M. Damaševičiūtė buvo labai nepatenkinta, kad jai merginos pasipriešino, todėl likusius kelis vakarus pastoviai laidė įžeidžiančias replikas.

„Mes kiekvieną vakarą girdėjome kokios esame kiaulės, nešvarios ir panašiai, – sakė Aurelija. – Ji dažnai kartojo, kad visos panelės mylėjosi ir už tai gavo daug dovanų. Tačiau kai grįžome atgal į Vilnių, ji mums vis tiek sumokėjo – gavome po 300 dolerių. Tiesa, pasakė, kad nuo mūsų nuskaičiavo po 100 dolerių, nes buvome nepaklusnios.“

„Nenorėčiau, kad tokie atvejai daugiau pasikartotų ir ačiū Dievui, kad mes sugebėjome pasipriešinti, o tokiems žmonėms kaip M. Damaševičiūtė turėtų būti skiriama mažiausiai dešimt metų kalėjimo“, – nuoskaudos teisme neslėpė vieno nedidelio miestelio gyventoja, po kelionės į JAE palaidojusi viltį kada nors tapti manekene.

Pamelavo, jog studijuoja teisę

Dar viena nukentėjusioji Gitana (vardas pakeistas) aiškino, kad nors jau buvo sulaukusi aštuoniolikos metų, tačiau prieš išvykdama JAE demonstruoti papuošalų atvyko į modelių agentūrą su tėvais.

„Mums parodė katalogus ir patikino, kad viskas bus gerai, – aiškino Gitana. – Tačiau kai skrisdama išgirdau, jog reikės teikti seksualines paslaugas, pradėjau panikuoti. Išgirdusi triukšmą atėjo M. Damaševičiūtė ir pasakė: „Už tokius dalykus galima gauti...“. Supratau, kad tai ne juokai, mačiau ne vieną filmą, kuo merginoms baigiasi, todėl meldžiau, kad tik manęs neišsirinktų.“

Tačiau Gitanai iš dalies pasisekė – jos kraują paėmęs gydytojas nustatė, jog ji serga hepatitu C. „Man buvo didžiulis stresas, – sakė ji. – Tačiau grįžusi į Lietuvą pasidariau tyrimus ir paaiškėjo, kad niekuo nesergu.“

Pasak jos, prieš vakarėlį merginos buvo nuvežtos papietauti su šeichais. „Kai mane pakalbino, pasakiau, jog studijuoju teisę – galvojau, gal išsigąs ir mane paliks ramybėje“, – teisme Gitana prisiminė mačiusi pas grupės vadovę M. Damaševičiūtę maišelį su kontraceptinėmis tabletėmis.

Mergina neslėpė, kad ketino ieškotis pagalbos, tačiau po pirmojo vakarėlio lietuvaitėms buvo pasakyta, kad šeichams ši merginų grupė nepatiko, todėl daugiau jokių linksmybių nebus.

„Nusprendžiau, kad geriau ramiai pralauksiu, kol grįšime į namus“, – sakė Gitana.

Po „Nijolės“ kailinių demonstravimo – į „Arklio“ glėbį

Dar viena manekenė Aistė (vardas pakeistas) teigė, kad M. Damaševičiūte susipažino demonstruodama kailių salono „Nijolė“ kailinius – garsi choreografė merginas mokė, kaip reikia elgtis ant podiumo.

„Man pasiūlė vykti į JAE, sutartį pasirašiau su savo agentūra „Svajonių vartai“, – teigė tėvų leidimą išvykti į užsienį taip pat gavusi Aistė. – Man teko dalyvauti trijuose vakarėliuose. Viename jų futbolo klubą turintis šeichas, kurį mes praminėme „Arkliu“, mane išsirinko. Tada atėjo viena mergina ir man pasakė, jog aš vos nesu palaiminta ir turiu dėkoti visiems dievams, kad man pasisekė... Kai su šeichu nuėjau į kambarį, jis atsigulė ant lovos ir liepė man ateiti šalia, tačiau aš išsisukau – pasakiau, kad noriu šokti. Ir jis mane suprato, daugiau nebelindo.“

Tai sužinojusi M. Damaševičiūtė, pasak Aistės, persiuto.

„Jeigu būčiau tavo vietoje, aš ir vilą užsisakyčiau, nė už ką neatsisakyčiau jo dovanų, kitos net lagaminus užsisako“, – modelių agentūros vadovę teisme citavo Aistė.

„Tačiau aš esu kitokia – mane tėvai taip išauklėjo, kad nieko už dyką neduoda“, – tvirtino šeicho glamonėms atsispyrusi mergina. Ji prisiminė, kad vos atvykus į JAE grupės vadovė jai ir dar keturioms merginoms aiškino, jog negalima atsakyti šeichams ir ragino juos apipilti pagyros žodžiais.

„Ji dažnai sakydavo, kad šeichai yra kilmingi, jiems viskas duodama ir jie nežino tokio žodžio kaip „ne“, – sakė mergina. – Mes tuo metu dar buvome jaunos, vos šešiolikos, todėl jos labai bijojome, nes ji su mumis kalbėjo labai griežtu tonu. Ir tik grįžusi į Lietuvą per apklausą pas policijos tyrėją sužinojau, kokie ten baisūs dalykai vyko.“

Modelių agentūros vadovės: jos žinojo, kur važiuoja

M. Damaševičiūtė ir N. Riabykina teisme savo kaltę neigė ir tikino, kad merginos žinojo, kur vyksta ir ką turės daryti. Tuo metu agentūros darbuotojas D. Potapovas sakė, kad jis tebuvo tik vadybininkas ir vykdė nurodymus, o dauguma merginų pačios sutikdavo vykti į JAE ir šeichams teikti seksualines paslaugas.

Teismas yra nustatęs, kad D. Potapovas apie tai, ką JAE veikdavo merginos, sužinojo tik iš jų, kai šios grįždavo į Lietuvą.

„Sužinojęs, kas vyksta D. Potapovas bijojo N. Mukbaniani, nes ji turėjo ryšių su nusikalstamu pasauliu, o kai prasidėjo ikiteisminis tyrimas, jam paskambinusi N. Mukbaniani pasakė, kad kuo greičiau, per 20 minučių, jis dingtų iš Lietuvos, nes jai liudytojai nereikalingi“, – yra sakęs jo bylą nagrinėjęs teisėjas.

Liudijo ir V. Jakutienė: šokau šeichams

Šioje byloje buvo apklausta ir buvusi atlikėja V. Jakutienė, kuri taip pat buvo skridusi į JAE.

Apklausos metu V. Jakutienė sakė, kad kartu su ja vyko apie 10 meginų, visos jos vyko pas šeichus. „Jų vardų nežinau, mūsų kelionės tikslas buvo šokti šeichams“, – pareigūnams sakė V. Jakutienė.

Buvusi „pupytė“ tikino, kad prieš kelionę LRT pastate buvo surengtos kelios repeticijos, o kas buvo choreografė, V. Jakutienė neprisiminė.

„Ką be šokių kartu nuvykusios merginos veikdavo JAE, nežinau, apie seksualines paslaugas nieko negaliu pasakyti, nes aš vykau šokti“, – tikino liudytoja.