Plungiškiai neteisėtai prekiavo alkoholiu ir cigaretėmis

2022-04-29 Plungės r. PK pareigūnai vykdė priemonę dėl neteisėto akcizinių prekių laikymo ir realizavimo.

Tikrindami turimą informaciją, vykdė kontrolinį pirkimą, per kurį Plungėje, Birutės g., namuose, 1967 m. gimęs vyras, policijos rėmėjui pardavė alkoholio, nors licencijos verstis tokia veikla neturėjo. Pareigūnai vyro namuose rado ir konfiskavo 60 įvairios talpos brendžio ir degtinės butelių, bei 14 pakelių kontrabandinių cigarečių. Pradėtos administracinės teisenos dėl vertimosi komercine, ūkine, finansine ar profesine veikla neturint jai reikalingos licencijos ar leidimo (pagal LR ANK 127 str. 1 d.) ir dėl akcizais apmokestinamų prekių įsigijimo, laikymo, naudojimo ar realizavimo pažeidžiant nustatytą tvarką (pagal LR ANK 209 str. 1 d.).

Devyni pakeliai kontrabandinių cigarečių buvo rasti ir 1966 m. gimusio vyro namuose, Plungėje, J. Tumo-Vaižganto g. Taip pat pradėta administracinė teisena pagal LR ANK 209 str. 1 d. Už prekybą alkoholiu neturint licencijos gresia bauda nuo 390 iki 1100 eurų, o už kontrabandinių cigarečių laikymą – nuo 40 iki 200 eurų.

2022-05-01, tikrinant turimą informaciją dėl disponavimo namine degtine Plungės rajone, 1954 m. gimusio vyro namuose pareigūnai rado 1 l. skaidraus, specifinį kvapą skleidžiančio skysčio, kaip įtariama, naminės degtinės. Apie 0,5 l. panašaus skysčio, galimai naminės degtinės buvo rasta ir 1945 m. gimusio vyro namuose. Pradėtos administracinės teisenos pagal LR ANK 137 str. 4 d. Šie asmenys pareigūnams įkliūva nebe pirmą kartą, todėl jiems gresia bauda nuo 720 iki 1560 eurų.

Nedidelis kiekis galimai naminės degtinės buvo rastas ir 1957 m. gimusio Plungės rajono gyventojo namuose, pradėta administracinė teisena pagal LR ANK 137 str. 3d. Be to, pastarojo piliečio neaptvertame kieme bėgiojo daug palaidų, be priežiūros paliktų šunų, todėl pradėta dar viena administracinė teisena dėl gyvūnų gerovės pažeidimo (pagal LR ANK 346 str. 1 d.).